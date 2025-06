Pablo Cano: "Ojalá pueda seguir, faltan detalles aún"

El Fibwi Palma está de celebraciones tras conseguir el ascenso a Primera FEB. Este martes era la recepción institucional con la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Técnicos y jugadores despiden la temporada y se disponen a abandonar la isla para empezar sus vacaciones. En el caso del técnico Pablo Cano, tendrá unos días de descanso con su familia en Uruguay para después incorporarse a la selección de Chipre y empezar a preparar el Eurobasket en el que se medirá a España.

Ha sido un año muy exigente y enriquecedor porque ha aprovechado su primera oportunidad como primer entrenador en España. A sus 32 años ha logrado liderar al Imprenta Bahía San Agustín a la Primera FEB.

El técnico repasa en esta entrevista en Deportes Cope Baleares los momentos más duros de la temporada, la capacidad de resistencia que ha tenido el equipo para superar la adversidad, los cambios de jugadores, la irregularidad en algunos momentos, la paliza remontada en la fase de ascenso ante Caja 87 de 29 puntos. Han pasado muchas cosas.

Ahora comienza la nueva etapa en Primera y se debe concretar si continúa al frente del equipo. El técnico dice en COPE que su deseo es seguir pero que no está cerrado aún. "Ojalá se pueda dar todo, quedé muy contento con cómo se dio este año. Sé que el presidente quiere, también le he dicho que quiero seguir, faltan detalles y hay que resolverlos. Me parece que será todo positivo, no está cerrado 100% pero estoy confiado y agradecido al club".