Así es el laboratorio gallego que retira 20 juguetes peligrosos del mercado cada año

Los Reyes Magos y todos sus emisarios han tenido mucho trabajo en las últimas semanas buscando los juguetes para los más pequeños, pero para que estos artículos sean siempre motivo de alegría, la seguridad es prioritaria. Galicia cuenta desde hace 30 años con un laboratorio de consumo de referencia que testa los productos antes de que lleguen al mercado. La gerente del Instituto Galego de Consumo, Sol Vázquez, nos ha explicado en Cope Galicia cómo funciona este sistema de control.

Un control exhaustivo de principio a fin

El proceso de vigilancia comienza con un cuerpo de inspectores de consumo que supervisa constantemente el mercado, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Según Vázquez, los inspectores seleccionan los artículos que se analizarán siguiendo varios criterios: "Tenemos en cuenta las tendencias del momento y los juguetes de moda. Cogemos aquellos que tienen más venta para comprobar la seguridad". Además, se investigan los productos que, por su aspecto u otras circunstancias, presentan "algún tipo de indicio de que puede estar mal".

Una vez en el Laboratorio de Consumo de Galicia, un centro "referente a nivel autonómico, nacional e internacional", los juguetes se someten a un control completo. Se analiza el etiquetado, las instrucciones y la edad recomendada. También el envoltorio, ya que plásticos o bolsas pueden provocar asfixia. Se realizan pruebas para asegurar que no se desprendan piezas pequeñas que puedan causar un atragantamiento, se comprueba la resistencia de los imanes y se analiza la química del producto para descartar la "presencia de elementos que puedan provocar algún riesgo" si el niño se lo lleva a la boca. La inflamabilidad de los textiles o la velocidad de los proyectiles son otros de los muchos test que se ejecutan con los juguetes.

Retiramos una media de veinte juguetes al año" Sol Vázquez Gerente del Instituto Galego de Consumo

Como resultado de estos análisis, cada año se detectan productos que no cumplen con la normativa. "La cifra que contamos es la de aquellos que retiramos del mercado", señala Vázquez. En la comunidad autónoma de Galicia, "estamos en una media de veinte al año", una cifra que la gerente considera "importante".

Cope Galicia Desde el IGC alertan sobre las compras de juguetes a través de internet

Retirada inmediata y posibles sanciones

Cuando se detecta una anomalía, la prioridad absoluta es "retirar el producto del mercado para garantizar la seguridad de la ciudadanía". El hallazgo se comunica de forma inmediata a la empresa y se publica en la red de alerta, una base de datos pública que recoge los productos no aptos. A partir de ahí, se inicia un procedimiento regulado y, "si es el caso, algún procedimiento sancionador", aunque la colaboración de la empresa puede atenuar su responsabilidad.

La respuesta de las empresas suele ser positiva. Salvo casos puntuales donde se presentan análisis contradictorios, la gerente del Instituto Galego de Consumo asegura que "en la mayoría de los casos hay una total colaboración", ya que las propias compañías son las primeras interesadas en mantener su prestigio y la seguridad de "productos muy sensibles" como son los juguetes.

El mercado digital ahora mismo plantea algún riesgo" Sol Vázquez Gerente del Instituto Galego de Consumo

Recomendaciones para una compra segura

Pese a los controles, Sol Vázquez pide mantener ciertas cautelas. La primera es asegurar que los "juguetes sean adecuados para la edad de quien los va a recibir", siguiendo las indicaciones del fabricante para evitar riesgos como el atragantamiento por piezas pequeñas. También es fundamental seguir las instrucciones de uso y montaje para garantizar una manipulación segura.

Finalmente, la experta subraya la importancia de comprobar dos elementos clave en el embalaje: el "marcado CE", que garantiza que el juguete ha pasado los "filtros de control y de seguridad de la Unión Europea", y la identificación de una empresa responsable (con su CIF) a la que poder reclamar. Es en este punto donde las compras por internet presentan más desafíos. "No sabemos quién nos está vendiendo o a quién reclamar", advierte Vázquez, concluyendo que "el mercado digital ahora mismo plantea algún riesgo".