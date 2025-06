Eduardo Basigalup: "Me he pasado la vida jugando a la pelota y pintando"

Lo que sucede sobre el césped en un partido de fútbol se cataloga muchas veces de obra de arte, cuando alguien es creativo, imaginativo, ha dibujado un pase excepcional o la ha metido por la escuadra. O cuando un equipo es capaz de asociarse para evolucionar en el terreno de juego.

Sin duda el fútbol puede tener esa creatividad que se llega a denominar arte, lo que es menos común en el fútbol es tener a una artista, lo que denominamos en la vida una artista. Eduardo Basigalup ha vivido toda una vida de fútbol profesional, como portero jugó en equipos como Kimberley, Ferrocarril Oeste, Huracán en Argentina, Millonarios y Deportivo Cali en Colombia. Tras colgar las botas y los guantes como jugador, se hizo técnico y preparador de porteros. Y ahí empieza su historia con el Mallorca, porque formó parte del cuerpo técnico de Héctor Cúper tanto en Lanús como en el Mallorca y el Valencia. Después también trabajaría en el Levante, Zaragoza, Huesca o Neuchatel. Ahora con más tiempo para su otra gran pasión, la pintura, Basigalup lleva una intensa actividad con el pincel.

La semana pasada mostraba parte de su obra en una exposición colectiva en el espacio Garaje de Son Armadams. Porque en paralelo al fútbol, Basigalup siempre pintó. Su obra es original, creativa, colorida, bella. Empezó a dibujar "desde chico porque era movido y mi madre me mandaba a dibuja" recuerda. Durante su carrera futbolística siempre mantuvo aparte la pintura, ahora que no está entrenando su dedicación es intensa al mundo del arte.

Basigalup es un habitual contertulio de Deportes Cope Baleares, pero este lunes 30 de Junio hemos conocido su otra vertiente, la de artista, hemos sabido cómo empezó esa pasión, qué vínculos hay entre dos mundos tan distintos como el fútbol y la pintura, y que, en cualquier caso, si en algo coinciden es en lo que aportan a la vida de los demás, hacerla más interesante.

Reconoce que hubiera podido pintar otras cosas para entrar en los cánones de moda del arte contemporáneo, pero pinta lo que siente y no sería capaz de pintar otra cosa. "Aparentemente eso parece lo que vende, o quizá el que está fuera de moda soy yo" dice. "Me gusta un determinado tipo de arte, busco un motivo que me atraiga, no lo termino siempre, a veces borro algo que he estado pintando, no me pasa mucho pero puede pasar. Tienes una idea y tratas de plasmarla del mejor modo posible".

Admite que pintando "no siempre lo pasas bien, tienes que corregir cosas, es una lucha con uno mismo, como el deporte. Casi todo en la vida tiene que ver con no dejarte ir sacar lo mejor de ti mismo".

Basigalup se descubre ante la isla porque para un pintor "Mallorca es un sitio maravilloso. Cuando vinimos sólo sabía que era una isla turística, no había internet y no había la facilidad para tener información. La variedad de paisaje que encontramos en la isla, es un sitio fantástico, por algo es una isla buscada por pintores".

El técnico reconoce que alguna vez ha tenido que apartar la mirada de un cuadro colgado en una oficina: "muchas veces me ha pasado. Hay cosas que no inducen mucho respeto, recorro muchas galerías, ferias, donde hay arte contemporáneo o instalaciones, y son cosas que no me dicen nada. Trato de ser respetuoso pero hasta cierto límite porque veo tomaduras de pelo. Trato en la medida de lo posible que aporten algo bello o que digan algo. Dicen que lo peor es que una obra de arte te deje indiferente dicen, pero yo prefiero que te dejen indiferente a que te den asco".

Basigalup muestra ya arte en Instagram, hasta ahora ajeno a las redes sociales, sin embargo muestra sus cuadros en su cuenta @BasigalupEduardo. "No explico mucho mis cuadros, que cada uno interprete lo que quiera, lo que sienta. Muchas veces la explicación que me dan es más rica que lo yo había pensado pintándolo. Mientras aporte algo, aportó una reflexión o una sonrisa me doy por satisfecho".