Dani Rodríguez descarta salir del RCD Mallorca pese a su queja por no jugar

Las buenas sensaciones que dejaba el RCD Mallorca ante el Real Madrid a pesar de la derrota, quedaron rápidamente atrás este domingo tras la publicación reivindicativa de uno de los capitanes, Dani Rodríguez.

El centrocampista sorprendía al publicar un mensaje en Instagram en el que mostraba lo dolido que estaba tras no haber jugado un minuto en el Santiago Bernabéu, ponía una imagen de su familia en el estadio para verle y lanzaba un dardo al entrenador, Jagoba Arrasate, indicando que ya no cuenta el trabajo y la meritocracia.

Todo ello después de calentar y quedarse sin entrar al encuentro por la elección del técnico de dar entrada a Jan Virgili, recién llegado, y Asano. El técnico buscaba el empate a la desesperada y confió los últimos instantes de partido en dos extremos para buscar el gol. El ex azulgrana protagonizó alguna jugada de mérito además.

Ya en frío, el veterano centrocampista bermellón, uno de los jugadores más longevos de la plantilla y que siempre ha tenido el aprecio de gran parte de la afición, mostraba su disconformidad con un mensaje que ha alterado Son Moix y a gran parte de la afición.

Dani decía que "viajé con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, y siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas, saben doblemente mejor. Os quiero familia. Sois los mejores".

Las respuestas de los aficionados han sido amplias y ha habido bastante enfado. Desde seguidores que le piden que se vaya, a quienes le recuerdan que pudiendo salir por la puerta grande del club y ha escogido otro camino.

No piensa en salir.-

Pese al enfado y no haber entrado en los planes del técnico en estas primeras tres jornadas, el jugador no se ha planteado salir del Mallorca apurando las horas de mercado que quedan, según ha podido saber DEPORTES COPE BALEARES.

A sus 37 años, Dani quería acabar su carrera en el equipo, así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, aunque también es muy competitivo y quiere tener más protagonismo, por lo que su situación le podría hacer replantearse su continuidad como bermellón.