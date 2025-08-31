COPE
Rajada en redes sociales de uno de los capitanes del Mallorca tras quedarse sin jugar en el Bernabéu: "Honor, sacrificio y lealtad..."

Dani Rodríguez, a sus 37 años, no disputó ni un solo minuto en el Bernabéu. Enfadado este domingo ha subido un post que no ha gustado nada a la afición del Mallorca.

Once inicial del Mallorca en el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu.

LaLiga.

Alex Salguero

Publicado el

1 min lectura

El Mallorca cayó este sábado en el Bernabéu (2-1) en un partido que comenzó ganando gracias a Muriqi, pero al que dieron la vuelta en dos minutos Arda Güler y Vinicius. Los baleares, firmaron un gran encuentro, pero aún no han conseguido ganar. Eso sí, ya han jugado ante Barcelona y Real Madrid.

el lío con dani rodríguez

Uno de los futbolistas que se quedaron sin jugar fue el gallego Dani Rodríguez. El centrocampista es uno de los capitanes y pesos pesados de la plantilla. A sus 37 años cumple la octava temporada en el equipo y en este ha perdido importancia. No ha sido titular en ninguno de los tres encuentros y apenas ha disputado 66 minutos. Enfadado por su suplencia este domingo ha publicado un mensaje en Instagram que no ha gustado nada a afición y directiva balear.

Viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: Nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando la meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños, aunque te pongan piedras en el camino, y siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas, saben doblemente mejor. Os quiero familia. Sois los mejores.

