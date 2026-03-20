La contracrónica mallorquinista de Manu Montero: "Cuando te dan por muerto"

El mejor momento para matar es cuando ya te dan por muerto. Y el Mallorca, que llevaba semanas caminando por la cornisa con el descenso soplándole en la nuca, decidió agarrarse a la vida.

Esperó agazapado, como ese boxeador que sabe que el golpe importante siempre llega al final. Y, cuando nadie lo esperaba, cambió el partido con un solo crochet. Son Moix pasó del silencio tenso al alivio en cuestión de segundos. Hay equipos que avisan, y luego está este Mallorca, que aparece justo cuando creías que todo estaba decidido.

El partido fue un ejercicio de fe tardía. El Espanyol jugó cómodo durante muchos tramos, pero olvidó que hay tardes en las que el guion lo escribe quien resiste. Y ahí apareció Pablo Torre, que llevaba tiempo buscando su sitio como quien busca cobertura en un sótano y que, desde la llegada de Demichelis, parece haber encontrado señal. Gol, redención y ese pequeño ajuste de cuentas con una temporada que no estaba siendo la suya: a veces el fútbol te quita, pero casi siempre te lo devuelve con intereses.

Y, claro, si hay rumba en la noche, ya sabemos quién aparece. Porque siempre hay un Samu Costa debajo de tu cama. Siempre. Esperando, acechando, listo para irrumpir cuando el partido se desordena y el rival se descuida. Su gol no fue solo un alivio; fue una confirmación. Este Mallorca no se rinde. Se esconde, aguanta y muerde. Como el que come callado y, cuando te quieres dar cuenta, ya ha repetido plato.

Pero ahora viene lo bonito. Cuando te levantas de la lona, lo difícil no es ponerse en pie, es empezar a creértelo. Y el conjunto bermellon tiene motivos de sobra. Sin ruido, sin alardes, pero con esa mirada de equipo que ya ha olido la sangre y no quiere parar. El sábado espera el Elche, un escenario con memoria, de noches que aún se cuentan en voz alta desde 2003. Y, oye, que igual no es cuestión de nostalgia, igual es que estos chavales han decidido que lo mejor está por escribirse.

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