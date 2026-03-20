Savané en Deportes COPE Gran Canaria: "Solamente juntos, yendo de la mano, podemos coger y cambiar la situación desde este domingo"

El presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Sitapha Savané, ha analizado la complicada temporada que atraviesa el equipo, lejos de los objetivos marcados en verano. En una entrevista en la Cadena Cope, ha reconocido que no están donde esperaban, pero ha lanzado un mensaje claro de unidad y ha pedido el apoyo incondicional de la afición para cambiar la dinámica a partir del próximo partido.

Autocrítica y factor mental

Savané ha señalado que la mala racha de resultados ha afectado anímicamente a la plantilla, un factor que considera clave. Para el presidente, un dato revelador es que el equipo sea el "último en tiros libres, que suelen llamar el tiro más emocional del juego", lo que a su juicio evidencia la presión mental que sufre el grupo. Ha afirmado que en el club existe "muchísima" autocrítica a todos los niveles, ya que sería "punible" no hacerla cuando los resultados no llegan.

Siempre hay que mirar primero en el espejo, asumir lo que uno ha hecho mal" Savané Presidente del CB Gran Canaria

Pese a todo, el máximo mandatario del club canario ha apelado a la responsabilidad individual de los jugadores para salir de la situación actual. "Siempre hay que mirar primero en el espejo, asumir lo que uno ha hecho mal, y a partir de ahí sacar conclusiones para mejorar", ha declarado, basándose en su propia experiencia como jugador profesional.

Unidos para mirar hacia arriba

El presidente ha recordado las últimas dolorosas derrotas en casa, ambas "en el último segundo" contra Bilbao Basket y Real Madrid, para subrayar lo cerca que ha estado el equipo de una realidad distinta. "Dos o tres victorias te cambian de estar luchando por competiciones europeas a estar en la parte baja", ha explicado, insistiendo en que el objetivo sigue siendo pelear por los puestos continentales y no solo asegurar la permanencia.

Solamente juntos, yendo de la mano, podemos coger y cambiar esto ya este domingo" Savané Presidente del CB Gran Canaria

Savané entiende el malestar y los pitos de los aficionados, pero ha hecho un llamamiento contundente a la unión para el crucial partido del domingo. "Solamente juntos, yendo de la mano, podemos coger y cambiar esto ya este domingo", ha sentenciado. Además, ha confirmado que el plan es que el pívot Chimezie Metu pueda finalmente debutar este fin de semana, lo que podría dar un nuevo impulso al equipo en la cancha.