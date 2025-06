Alcaraz pensó en Nadal en su gran remontada ante Sinner en Roland Garros

Pep Guardiola dijo en uno de sus días de gloria al frente del FC Barcelona, con el que conquistó 14 títulos entre ellos dos Champions y tres ligas, que en momentos de duda o dificultad en un partido, en alguna ocasión había pensado: "¿qué haría Johan?"

La inspiración del "padre" de aquella nueva generación que cambió la historia del FC Barcelona, que marcó una época, entre los que figuraba el mallorquín Miguel Ángel Nadal, siempre ha estado presente.

Porque Cruyff cambió conceptos y sobre todo cambió mentalidades. El holandés no lo tuvo nada fácil en sus inicios como técnico del Barcelona y el inicio de su proyecto tenía aroma a fiasco hasta que cambió la historia. Sus decisiones no eran comprendidas por el club y la crítica, decisiones a veces consideradas suicidas por su concepto atacante, en el desprecio por la defensa. Muchas de sus ideas y declaraciones eran consideradas estrambóticas al principio. Tuvo que conseguir éxitos, ganar partidos y títulos para que al fin, como dejó escrito en su biografía, la gente "dejara de molestarle".

No cabe duda de que en el deporte en momentos de alta exigencia o de dificultad, o de responsabilidad también, hay referentes que ayudan a los deportistas. A veces también puede ser un familiar directo, un padre, una madre. Figuras icónicas del deporte como Michael Jordan o Kobe Bryant en baloncesto, o en nuestro fútbol Luis Aragonés, han inspirado de muchísimos jugadores y técnicos.

Y ahí es donde aparece en escena la gigantesca figura de Rafa Nadal. El tenista mallorquín recién retirado de las pistas, fue una fuente de fortaleza, de resiliencia para el nuevo astro del tenis español y mundial, Carlos Alcaraz, o Carlos V emperador como le llamaron tras ganar su quinto Grand Slam el pasado domingo en París, su segundo Roland Garros.

Un partido que estaba perdido ante Janick Sinner, el rodillo italiano que le tenía 2-0 y con tres bolas de partido en el tercero. Ese pulso que estaba a punto de tocar con el dorso de la mano en la mesa pero que aguantó el murciano.

La referencia de Nadal.-

Alcaraz dio una lección de mentalidad, a sus 22 años lleva un camino paralelo en éxitos a Nadal, su gran referencia. Si llega a ser tan resistente al éxito y al fracaso se verá con los años, acercarse a Djokovic, Nadal o Federer no está al alcance de un deportista normal. Y en los últimos tiempos esa juventud y espontaneidad de Alcaraz le ha llevado a "malvenderse" en una serie que ha dado mucho que hablar por su forma de hablar de la juerga. Tenistas y ex tenistas han cuestionado que con esa actitud vaya a ser uno de los grandes del tenis.

Se verá con el tiempo y el deportista decidirá quién quiere ser, por ahora es uno de los dos mejores del mundo. El número 1, Sinner, no ha logrado vencerle, pero ha demostrado que puede ganar mucho, mucho con su tenis rodillo. Si en tierra era difícil pararle, qué será en cemento y ya veremos hierba.

Alcaraz consiguió la gran remontada en la final de Roland Garros más larga de la historia, cinco horas y 29 minutos. Lo increíble fue que pese al gran esfuerzo, Alcaraz jugó su mejor tenis cuando más agotados estaban los tenistas y sus mentes, en el super tie break.

El tenista de El Palmar respondía a Ángel García de COPE sobre si la huella de Nadal grabada en la Philip Chattrier de París le había ayudado: "siempre digo que en momentos complicados, hay que sacar la mejorr versión de uno mismo. Y ahí es donde los grandes campeones, grandes leyendas, lo han hecho. En momentos difíciles y de bajón han mostrado su mejor versión. Quiero ser uno de ellos. He pensado obviamente en esa placa y un poquito en Rafa, no lo voy a negar. He vivido grandes remontadas, Nos ha brindado grandes remontadas, ese espíritu de lucha, garra de no darse por vencido es lo que he tenido que hacer".

Sobre si es mejor que aquella final de Wimbledon de Nadal ante Federer de 2008 dice Alcaraz que "aquel partido es historia de nuestro deporte y está en el top".