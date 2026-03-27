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¿Puede ir Samu Costa al Mundial con Portugal?

Lo cuenta el periodista Rogério Azevedo del diario "A Bola", gran conocedor de la actualidad de la selección portuguesa

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Rogerio Acevedo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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