Mateu Ferrer, delantero del Constancia: "Va a ser un día muy ilusionante ante el Girona en la Copa del Rey, una gran oportunidad que queremos aprovechar"

El goleador del Constancia ha sido el protagonista de la presentación de la camiseta conmemorativa de la Copa del Rey y destaca a Míchel: "para mí está entre los cinco mejores entrenadores españoles"

Mateu Ferrer posa con la camiseta de la Copa del Rey
Mateu Ferrer

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura7:00 min escucha

