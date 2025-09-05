COPE
Mateo Alemany en el 30º Torneo COPE de Golf: "El Mallorca hace años que tiene estabilidad con esta propiedad"

El ex presidente del RCD Mallorca valora el arranque del equipo y explica cómo se enganchó al golf.  Valora su experiencia en el Valencia y el FC Barcelona y reconoce que tiene ganas de volver a la primera línea: "A mí lo que me gusta es trabajar"

Mateo Alemany en la entrevista desde el Torneo COPE de golf
Mateo Alemany

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

