Mario Rivillos, Rey de la Champions, ante otra oportunidad en el Palma Futsal: "Es la competición más especial para mí"

El Illes Balears Palma Futsal comienza este miércoles la Ronda Principal de la Liga de Campeones ante el Etoile Lavalloise francés, Chrudim y Semey. Intentan dar su mejor versión ya que no llegan bien de la liga