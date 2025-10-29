COPE
Mario Rivillos, Rey de la Champions, ante otra oportunidad en el Palma Futsal: "Es la competición más especial para mí"

El Illes Balears Palma Futsal comienza este miércoles la Ronda Principal de la Liga de Campeones ante el Etoile Lavalloise francés, Chrudim y Semey. Intentan dar su mejor versión ya que no llegan bien de la liga

Mario Rivillos en la primera Champions
Mario Rivillos

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:30 min escucha

