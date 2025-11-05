Marco Justo en COPE tras su dimisión en el Palmer: "No ha sido una decisión fácil"
El técnico argumenta "razones deportivas para tomar una decisión personal". Añade que "tengo mi punto de vista y no va a ser el correcto para determinadas personas" y se muestra agradecido al presidente: "no voy a encontrar un presidente ni un club como Vicenç y el Palmer Basket"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura7:37 min escucha
"La noticia de esta madrugada es que la ciudad de Nueva York ya tiene el primer alcalde musulmán de su historia, Zohran Mamdani"
Carlos Herrera
