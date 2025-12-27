Sito Alonso desvela la clave de la victoria del UCAM Murcia: una defensa “de nivel excelente”

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha comparecido tras la victoria de su equipo por 79-86 en la pista del Covirán Granada. Alonso ha comenzado agradeciendo el apoyo a los aficionados desplazados desde Murcia, afirmando que “han sido clave en esta victoria”. El técnico ha analizado un partido de dos caras, reconociendo que en la primera parte el equipo estuvo “más blando de lo habitual en defensa”, lo que permitió al conjunto local irse con ventaja al descanso.

El mérito de un rival excelso

Pese a la victoria, el técnico ha querido felicitar al Covirán Granada por su actuación. “Han hecho un partido excelso”, ha afirmado, destacando sus primeros 20 minutos como “de los mejores que nos han jugado en contra de nuestra defensa”. Según Alonso, el equipo granadino supo aprovechar “todos los puntos débiles” que mostró el UCAM en ese tramo, una situación que, unida a la diferencia de tiros libres, condicionó el arranque del encuentro.

Nuestra defensa en los diez últimos minutos ha sido de un nivel excelente" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

El punto de inflexión ha llegado en el tramo final. El objetivo, según el entrenador, era mantener la paciencia para que “la presión pasara a ellos en los últimos minutos”. La estrategia ha funcionado gracias a un cambio radical en la actitud del equipo: “Nuestra defensa en los diez últimos minutos ha sido de un nivel excelente, excelente de todo el equipo, y por eso hemos conseguido tener opciones de ganar el partido”, ha sentenciado Alonso.

Liderazgo en defensa y ataque

Sito Alonso ha destacado nombres propios, señalando a Michael Forrest como “determinante en el nivel defensivo”. Ha elogiado su capacidad para liderar al equipo en defensa “cuando nunca ha tenido un rol defensivo en su carrera”. También ha mencionado el acierto de Juozas en momentos clave y la mejora en la concentración de jugadores como Dylan, Jonah y Howard en el tramo final del partido.

Es algo increíble y no sé si se podrá repetir en la historia" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Con esta victoria, el UCAM Murcia se coloca con un balance de 10-2, una situación histórica para el club. Sobre este hito, Alonso ha mostrado su orgullo: “Es algo increíble y no sé si se podrá repetir en la historia”. El entrenador ha confesado el sentimiento especial que tiene por el club y cómo el equipo se une “ante cualquier circunstancia”, recordando momentos difíciles del pasado como el año de la pandemia o la lucha por la salvación en su primera temporada.