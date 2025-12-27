Málaga se blinda ante un temporal histórico que ya causa estragos

La provincia de Málaga vive un final de año caótico debido a un episodio de lluvias intensas que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar la alerta a nivel rojo en las comarcas de Sol y Guadalhorce. Las previsiones apuntan a acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, una situación de riesgo extremo que ha llevado a las autoridades a enviar una alerta masiva del sistema ES-ALERT a los teléfonos móviles de los ciudadanos en las zonas más afectadas.

Este temporal severo está dejando un panorama de graves incidencias en toda la provincia, especialmente en la costa occidental e interior. Las fuertes precipitaciones, acompañadas de granizo y viento, han provocado inundaciones repentinas, cortes en carreteras principales y la interrupción de servicios de transporte, paralizando la actividad normal en un fin de semana clave por las celebraciones navideñas.

Marbella, epicentro del caos

La localidad de Marbella se ha convertido en el epicentro de los estragos causados por la lluvia. Numerosas zonas del municipio han quedado completamente anegadas, incluyendo puntos neurálgicos como la Avenida Ricardo Soriano, el Puerto Deportivo y la avenida Jacinto Benavente. En cuestión de horas, las calles se han transformado en auténticos ríos, mientras los servicios de emergencia trabajan sin descanso para achicar agua y retirar árboles caídos por la fuerza del viento.

La red Hidrosur ha registrado más de 60 litros por metro cuadrado en la depuradora de Marbella, pero en localidades cercanas del interior como Guaro o Monda, las cifras han superado los 100 litros en apenas un par de horas. La situación se ha visto agravada por episodios de fuerte granizo que, en municipios como Alhaurín el Grande, ha alcanzado el tamaño de pelotas de golf, causando daños y aumentando la peligrosidad en los desplazamientos.

Transporte y eventos en jaque

El temporal ha forzado la cancelación de algunos de los eventos más esperados de la Navidad malagueña. El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido los populares pases de luz y música de la calle Larios y el videomapping proyectado sobre la catedral. Del mismo modo, se ha cerrado el Parque de Navidad de Teatinos y se han suspendido las atracciones navideñas en Torre del Mar para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La movilidad también se ha visto seriamente comprometida. La línea C-1 de Cercanías ha sufrido incidencias en varios servicios nocturnos, dejando sin servicio a los pasajeros en el tramo final del día. Por su parte, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol opera con dificultades; los controladores aéreos han informado de que las tormentas están afectando a las maniobras de aproximación, obligando a varios vuelos a mantenerse en espera por seguridad. "Tormentas afectando a la aproximación al aeropuerto de Málaga. Esperas por seguridad", comunicaban a través de sus redes sociales.

Toda la provincia en alerta

Aunque Sol y Guadalhorce concentran el aviso rojo, la inestabilidad se extiende por todo el territorio. La Aemet ha ampliado el aviso naranja por lluvias y tormentas a comarcas como la Axarquía, Antequera y Ronda. En Monda, el Ayuntamiento ha activado su Plan de Emergencias Municipal y ha lanzado un ruego a la población: "Se ruega a toda la población que evite desplazamientos innecesarios y extreme las precauciones" ante la previsión de que lo peor esté por llegar durante la noche.

El mensaje de Es-Alert ha llegado a los móviles alrededor de las 21:00 horas, minutos después de la activación del aviso rojo por parte de la Aemet, y en él se pide a la población de la zona afectada que extreme la prudencia y evite desplazamientos innecesarios.

Además, se pide no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

El servicio de Emergencias 112 ha atendido a lo largo de este sábado más de sesenta incidencias en Andalucía relacionadas con las lluvias y vientos que se registran en la comunidad, sobre todo en Málaga, sin que haya habido daños personales o materiales de importancia.

En total, se han atendido 68 avisos relacionados con los efectos de las lluvias, la mayoría en la provincia malagueña.