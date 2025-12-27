Josan González valora el título de campeón de invierno de ElPozo con un sabor agridulce

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Josan González, ha valorado el punto conseguido frente al FC Barcelona en una jornada que ha calificado de histórica. Antes de analizar el partido, el técnico ha destacado tres grandes acontecimientos: el saque de honor realizado por el tenista Carlos Alcaraz, la retirada de Juanjo Angosto con un "homenaje más que merecido a una trayectoria impecable", y la asistencia de 7.500 personas al pabellón, un hecho sin apenas precedentes en un partido de liga regular.

Un empate con sabor a poco

En cuanto al encuentro, González ha reconocido que su equipo no empezó "cómodo", pero que poco a poco se fue haciendo con el peso del partido, generando hasta 14 situaciones de gol en la primera mitad frente a 7 del rival. Por ello, ha admitido tener la "sensación de que hemos perdido 2 puntos". Sin embargo, ha señalado que en los primeros minutos del segundo tiempo el Barça fue "muy superior", aunque finalmente el choque se igualó. "Me voy un poco triste porque creo que era el colofón a lo que tanta gente ha preparado hoy", ha confesado.

Campeones de invierno, un título honorífico

Pese al empate, ElPozo Murcia se ha proclamado campeón de invierno, un "título honorífico" que para el entrenador es fruto de "muchas horas de trabajo detrás". Este logro, según González, demuestra que el equipo está en el camino correcto, definido por "el sacrificio de un equipo pequeño con la calidad de un equipo grande". También ha destacado la importancia de que los jugadores y sus familias "hayan recuperado la sonrisa" tras una temporada pasada de mucho sufrimiento.

La afición, la gran protagonista

Para el técnico, el gran éxito de la jornada ha sido el apoyo del público. "Hoy, por supuesto, es muchísimo más importante las 7.500 personas, y no decepcionarlas", ha afirmado con rotundidad. González ha subrayado que el equipo ha aportado su "granito de arena" para que la gente "vuelva a creer" y se sienta identificada. En su análisis final, asumió la responsabilidad por la superioridad del Barça en la segunda parte: "Yo personalmente no he encontrado los quintetos ideales para sostener la pelota".