COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

José Manuel Ramón "Monchi" desde Arabia Saudí: "La vida sigue con normalidad"

El coordinador de porteros en la cantera del Al Qadsiah se muestra encantado en el club: "muy feliz, es un proyecto muy potente". No pierde ojo a su equipo, el Mallorca: "deseo lo mejor para el club y que llegue esa buena racha" mientras sobre Leo Román considera que "es un portero de gran nivel, el portero es parte de un grupo y cuando algo no va bien también le influye"

Monchi en una imagen de archivo en el Al Qadsiah
00:00
Descargar

Monchi

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura11:08 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking