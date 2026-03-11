José Manuel Ramón "Monchi" desde Arabia Saudí: "La vida sigue con normalidad"
El coordinador de porteros en la cantera del Al Qadsiah se muestra encantado en el club: "muy feliz, es un proyecto muy potente". No pierde ojo a su equipo, el Mallorca: "deseo lo mejor para el club y que llegue esa buena racha" mientras sobre Leo Román considera que "es un portero de gran nivel, el portero es parte de un grupo y cuando algo no va bien también le influye"
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura11:08 min escucha
"Los políticos de la UE no saben dónde están, los que lo saben son los ciudadanos a los que les habían prometido la felicidad absoluta terrenal"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h