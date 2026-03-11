José Manuel Ramón "Monchi" desde Arabia Saudí: "La vida sigue con normalidad"

El coordinador de porteros en la cantera del Al Qadsiah se muestra encantado en el club: "muy feliz, es un proyecto muy potente". No pierde ojo a su equipo, el Mallorca: "deseo lo mejor para el club y que llegue esa buena racha" mientras sobre Leo Román considera que "es un portero de gran nivel, el portero es parte de un grupo y cuando algo no va bien también le influye"