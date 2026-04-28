Jordi Horrach, presidente de la FFIB en COPE sobre el problema de los muros: "Necesitamos ayuda"
El mandatario espera que la administración asuma la protección de los muros en los campos municipales tras dos sustos más el pasado fin de semana. Por otro lado, anuncia que en breve saldrán las entradas para el España-Inglaterra y se muestra ilusionado con la Gala del centenario del 9 de Mayo
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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"Con otra guerra en marcha y de incierto final, con la inquietud por el desastre económico que puede acarrear, Trump sigue a lo suyo y sigue soñando con inaugurar el salón de baile en la Casa Blanca"
Pilar G. Muñiz
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