Guillem Castell: "Sería muy ilusionante una eliminatoria ante el RCD Mallorca y Palma la disfrutaría mucho"

El defensa del Atlético Baleares, autor del segundo gol al Nàstic, reconoce que un derbi copero gusta en el vestuario. Ahora Castell da prioridad a que el equipo se recupere bien para visitar al Reus

Castell celebra el gol al Nàstic
Guillem Castell

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura6:09 min escucha

