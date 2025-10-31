Guillem Castell: "Sería muy ilusionante una eliminatoria ante el RCD Mallorca y Palma la disfrutaría mucho"

El defensa del Atlético Baleares, autor del segundo gol al Nàstic, reconoce que un derbi copero gusta en el vestuario. Ahora Castell da prioridad a que el equipo se recupere bien para visitar al Reus