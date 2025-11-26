Josan González reafirma la nueva identidad de ElPozo: "El rival somos nosotros mismos"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Josan González, ha mostrado su satisfacción tras la victoria del equipo en Martorell, un resultado que les asegura un lugar en el sorteo de la Copa del Rey. El técnico ha destacado el cambio de mentalidad del equipo en la competición, afirmando que eran "conscientes de que no habíamos estado a la altura las últimas cuatro temporadas de lo que representa ElPozo en esa competición". Para González, la forma en que se tomaron el partido era fundamental, ya que era una "obligación" estar en el bombo del próximo jueves.

La fortaleza mental ante las dificultades

El equipo ha afrontado una "semana complicada de entrenamiento" al no disponer del palacio para ejercitarse. A pesar de ello, el entrenador ha subrayado que no han buscado excusas: "No hemos podido preparar el partido como nos gustaría, pero aun así, los jugadores tienen recursos y herramientas para solventar el partido". El técnico ha revelado que, pese a todo, las ocasiones de gol en el primer tiempo fueron de 15 a 4, lo que demuestra el potencial del equipo para haber sentenciado antes el encuentro.

Donde la gente puede ver excusas, el equipo tiene que ver oportunidades" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia FS

González ha puesto el foco en el nivel actitudinal del equipo, especialmente al afrontar el partido con tres bajas importantes. "Donde la gente puede ver excusas, el equipo tiene que ver oportunidades", ha señalado el técnico, quien se ha mostrado "contentísimo" por cómo han luchado los jugadores en la pista. Ha insistido en que esta actitud marca una gran diferencia respecto a partidos anteriores y es clave para la identidad que están construyendo.

El camino para ser un equipo campeón

El entrenador ha sido claro sobre la mentalidad necesaria para alcanzar el éxito, afirmando que "el rival somos nosotros mismos". Según González, la clave está en la constancia y la disciplina diaria, ya que eso es lo que, a la larga, les permitirá "estar en la pelea hasta el último partido". El objetivo es claro, pero el camino para lograrlo se construye día a día.

No se ganan las finales el día de la final, se empieza a ganar en días como hoy" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia FS

Finalmente, Josan González ha compartido una reflexión sobre cómo se forja un campeón. "El Pozo quiere ser un equipo campeón, pero no puede serlo de la noche a la mañana", ha comentado. Ha concluido con una idea clara sobre el proceso: "No se ganan las finales el día de la final, se empieza a ganar en días como hoy, que te permite estar en el bombo y acceder a la siguiente eliminatoria".