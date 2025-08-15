Balance “excelente” de las fiestas de San Lorenzo de Huesca

Huesca ha vivido intensamente sus días de fiesta. La ciudad alcanza el lleno hotelero, recibe más de 140.000 visitantes en los primeros días y disfruta de una programación multitudinaria con gran impacto turístico y económico.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha realizado esta mañana un balance “excelente” de las Fiestas de San Lorenzo 2025, destacando que, a pesar de la gran afluencia de público, especialmente en los primeros días, las celebraciones han transcurrido prácticamente sin incidencias.

Después de tantos actos y tantas actividades por toda la ciudad, el balance es muy bueno. Las fiestas han transcurrido sin incidencias destacables, con una ocupación hotelera prácticamente completa y con un ambiente excepcional, ha subrayado Orduna.

La feria taurina ha funcionado “fenomenal” y ha atraído también a visitantes internacionales, mientras que las plazas, calles, espectáculos, conciertos y actividades folclóricas han registrado muchos espectadores.

La alcaldesa ha valorado especialmente que la afluencia se ha disgregado de manera ordenada, favoreciendo una convivencia respetuosa y segura. Aunque esta misma mañana, durante la suelta de vaquillas, un joven ha sufrido una caída. “Estamos a la espera de recibir más información, pero esperamos y deseamos que se recupere lo antes posible”, ha señalado la alcaldesa.

Durante los primeros días, Huesca recibió unas 140.000 personas, con lleno absoluto en hoteles y una previsión de alta ocupación también para este fin de semana y la segunda quincena de agosto.

Tanto el sector hotelero como el comercio local han mostrado su satisfacción por los resultados.

En el Puesto de Mando Avanzado apenas se han registrado incidencias: pérdidas de móviles, algún menor extraviado y casos aislados, todos resueltos con rapidez. Los puntos violetas no han reportado ninguna intervención, lo que la alcaldesa ha calificado como “un motivo de agradecimiento hacia el comportamiento ejemplar de vecinos y visitantes”.

El recinto ferial ha funcionado con normalidad y las condiciones meteorológicas han acompañado en todo momento. “Hemos vivido unas fiestas espectaculares, con afluencia masiva, todos los actos funcionando muy bien y un impacto turístico y económico que analizaremos con detalle en los próximos días”, ha concluido Orduna.