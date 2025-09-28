COPE
DERROTA DEL RAYO

El acta del Rayo - Sevilla desvela que Camello fue expulsado por decirle a Gil Manzano "eres un chulo"

El delantero vio la tarjeta roja en el minuto 98 cuando el equipo madrileño busca el empate en los últimos instantes del encuentro.

Sergio Camello durante un partido del Rayo Vallecano

Sergio Camello durante un partido del Rayo Vallecano.

Sergio Camello fue expulsado este domingo en el tiempo de descuento del Rayo Vallecano - Sevilla que finalizó con la derrota por 0-1 del equipo madrileño. Aunque, el conjunto entrenado por Iñigo Pérez mereció más, ya que el mejor jugador del equipo hispalense fue su portero, Vlachodimos que realizó hasta 6 paradas en el encuentro. 

El delantero vio la tarjeta roja, según el acta arbitral, por dirigirse al colegiado Gil Manzano en los siguientes términos: "Eres un chulo". El futbolista rayista no jugará contra la Real Sociedad en Anoeta y el castigo podría ser mayor cuando el Comité de Competición publique durante la próxima semana las correspondientes sanciones.

