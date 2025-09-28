El acta del Rayo - Sevilla desvela que Camello fue expulsado por decirle a Gil Manzano "eres un chulo"

Sergio Camello fue expulsado este domingo en el tiempo de descuento del Rayo Vallecano - Sevilla que finalizó con la derrota por 0-1 del equipo madrileño. Aunque, el conjunto entrenado por Iñigo Pérez mereció más, ya que el mejor jugador del equipo hispalense fue su portero, Vlachodimos que realizó hasta 6 paradas en el encuentro.

El delantero vio la tarjeta roja, según el acta arbitral, por dirigirse al colegiado Gil Manzano en los siguientes términos: "Eres un chulo". El futbolista rayista no jugará contra la Real Sociedad en Anoeta y el castigo podría ser mayor cuando el Comité de Competición publique durante la próxima semana las correspondientes sanciones.