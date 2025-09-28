¿Quién es Dro Fernández, el canterano del Barça que debutó con gol y que es titular ante la Real Sociedad?

Pedro Fernández, más conocido como 'Dro' , ha entrado en el primer equipo del FC Barcelona de la mejor forma posible.

El jugador ingresó en el terreno de juego en el minuto 79 del primer partido amistoso del equipo blaugrana ante el Vissel Kobe del pasado mes de agosto, en sustitución del nuevo fichaje del Barça, Marcus Rasford, y el joven jugador de 17 años tardó solo ocho minutos en marcar su primer gol con el conjunto barcelonista.

INSTAGRAM - DRO Dro celebra el gol ante el Vissel Kobe en su debut con el Barça

Su gol fue el último de la victoria culé frente al equipo japonés por 1-3 en el primer test de pretemporada para los del técnico alemán Hansi Flick.

"Técnico con balón, me gusta regatear, disfrutar y ser feliz en el campo", así se definía el propio 'Dro' al final del encuentro a los micrófonos del enviado especial de COPE a Japón, Víctor Navarro.

“Increíble, la verdad. Entré nerviosillo, pero me cayó la primera y para adentro”, declaró Dro a Víctor Navarro.

“Era la primera vez con el mejor club del mundo y estaba muy nervioso. Hablando con Hansi me calmó un poco, mis compañeros… agradecerles por la confianza”, concluyó.

trayectoria

El canterano, que parece que enamoró a Flick durante la pasada pretemporada, nació en Galicia en el año 2008. 'Dro' es hijo de madre filipina y se formó en el Val Miñor , conjunto gallego, donde también se han formado otros grandes jugadores como los hermanos Rafinha y Thiago Alcántara.

Hay que recordar que este jugador llegó a La Masía en 2022 y desde entonces ha ido subiendo escalones hasta jugar el año pasado con el Juvenil A, sin pasar todavía por el Barcelona Atlètic - filial blaugrana que esta próxima temporada jugará en Segunda RFEF -.

Por lo que parece, Pedro Fernández es muy del agrado del entrenador germano, como muestra que opta por él como titular en el choque ante la Real Sociedad.

EFE Los jugadores del Barça celebran el gol de Dro ante el Vissel Kobe

El Barcelona saltará al terreno de juego con Szczesny; Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, De Jong; Roony, Dro, Rashford; y Lewandowski.