En busca de un posible barco de época romana hundido en la ría de Arousa

La Xunta, a través de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade, promueve una prospección arqueológica subacuática en el entorno de la isla de Cortegada, perteneciente al Concello de Vilagarcía de Arousa, para tratar de localizar un posible pecio de la época romana.

Los trabajos comenzaron este jueves y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, asistió a su inicio. Para empezar, se reconoció el terreno y se hizo un sondeo del entorno norte de Punta Fradiño.

Este proyecto arqueológico, que va a ser desarrollado por la empresa especializada Zeta, Arqueoloxía e Sistemas de Xestión Integral do Patrimonio bajo la dirección de Cristóbal Nodar, incluye inmersiones en la zona susceptible de acoger este pecio y barridos a través de un radar acuático. La actuación, impulsada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, consiste en una intervención arqueológica marina para localizar y documentar los restos de una embarcación de la época romana tras los indicios aportados por distintos hallazgos en esta zona a lo largo de las últimas cuatro décadas.

“A aparición de ánforas, cerámicas e mesmo laxes de pedra que poden pertencer a partes dunha embarcación fan que este proxecto sexa prometedor e moi interesante dende o punto de vista histórico e cultural, polo que, dende a Xunta, impulsamos esta actuación porque agardamos seguir enriquecendo e descubrindo todos os aspectos e segredos do noso patrimonio e do noso pasado, xa de por si moi rico, pero do que seguro que aínda temos moito por coñecer pola localización xeográfica e a historia de Galicia”, señaló Luis López. Las primeras referencias a la presencia de un posible pecio romano en las cercanías de la Isla de Cortegada datan de los años 1982 y 1983 con la aparición de algunas ánforas. Cinco años después, la Xunta promovió una primera prospección arqueológica subacuática en la Isla de Cortegada dirigida por Javier Luaces que dio como resultado la localización de abundante material cerámico, ánforas vinarias, cerámica común y también de la variedad Terra Sigillata Gálica, así como losas de piedra que encajarían con el lastre de una embarcación. Ya en el año 2007, otro trabajo similar efectuado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, encabezado por Miguel San Claudio, constató la presencia en Punta Fradiño de elementos cerámicos de cronología romana en la ensenada de la zona noreste y también de fragmentos de tegulae, lo que sugiere, según este estudio, la presencia de un yacimiento arqueológico terrestre que fue anegado por la subida del nivel del mar. Ahora, con esta nueva prospección se pretenden descubrir los elementos exactos que hay en la isla de Cortegada a través de un trabajo que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural pretende continuar a lo largo de los próximos años.

El delegado -con mascarilla oscura- conociendo el trabajo de las prospecciones subacuáticas. Foto: Xunta.





Está previsto que los trabajos se prolonguen durante los próximos tres meses y la Xunta ha informado de que cuentan con un presupuesto de más de 15.000 euros.