COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

El Tren Nadal Express recorrerá el centro de la ciudad de Ourense para que vecinos y visitantes disfruten de la iluminación navideña

El Auditorio Municipal acoge hoy tres sesiones del espectáculo de Papá Noel 

La iluminación navideña en Ourense

La iluminación navideña en Ourense

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Ourense refuerza la programación de Navidad con la puesta en funcionamiento del Tren Nadal Express, un servicio que ofrecerá recorridos gratuitos por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad. 

El tren tendrá su base de operaciones en la Plaza Mayor donde iniciará un itinerario circular diseñado para que las personas residentes y visitantes disfruten de un ambiente festivo y de iluminación en Navidad.

El Tren Nadal Express estará operativo todas las tardes de 17 a 20.30 horas de manera ininterrumpida hasta el 4 de enero.

Además hoy habrá tres espectáculos de Papa Noel en el Auditorio Municipal de Ourense a las 17, 18:15 y 19:30 horas.

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking