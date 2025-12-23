El Tren Nadal Express recorrerá el centro de la ciudad de Ourense para que vecinos y visitantes disfruten de la iluminación navideña

El Concello de Ourense refuerza la programación de Navidad con la puesta en funcionamiento del Tren Nadal Express, un servicio que ofrecerá recorridos gratuitos por algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad.

El tren tendrá su base de operaciones en la Plaza Mayor donde iniciará un itinerario circular diseñado para que las personas residentes y visitantes disfruten de un ambiente festivo y de iluminación en Navidad.

El Tren Nadal Express estará operativo todas las tardes de 17 a 20.30 horas de manera ininterrumpida hasta el 4 de enero.

Además hoy habrá tres espectáculos de Papa Noel en el Auditorio Municipal de Ourense a las 17, 18:15 y 19:30 horas.