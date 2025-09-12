Desarticulan un grupo criminal tras robar alrededor de 25.000 euros y joyas en varias viviendas de O Carballiño (Ourense)

El Equipo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense desarticula un grupo criminal por robos en viviendas de O Carballiño.

En el marco de la Operación “RECOU” detienen a tres personas e investiga a otras dos – que están cumpliendo condena en los centros penitenciarios de Pereiro de Aguiar y de Monterroso- como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza un delito continuado de hurto.

Según informó la Guardia Civil, los primeros robos tuvieron lugar el pasado 20 de julio de 2024 tras acceder al interior de dos viviendas en Arcos, municipio de O Carballiño y apoderarse de 24.000 euros en efectivo y joyas. Uno de los detenidos robó joyas de forma continuada entre los años 2019 y 2021 aprovechando que tenía acceso al interior del inmueble dado que tenía relación familiar con los propietarios de la vivienda.

Los otros robos que se les imputan datan del 15 de febrero de 2025 en una vivienda de la parroquia de A Uceira en O Carballiño tras utilizar el método del escalo con una escalera, previamente robada, accediendo a un bloque de viviendas y entrando a una de ellas situada en un segundo piso y apoderándose de 620 euros y bolsos con tarjetas bancarias y documentación personal.

Los detenidos pasaron a disposición del Tribunal de Instancia Plaza Uno de O Carballiño que decretó el ingreso en prisión para los tres detenidos.