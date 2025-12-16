COPE
Esquerda Unida avisa: "Si Besteiro y Méndez conocían lo que pasaba con Tomé, deben dimitir"

La formación de izquierda vuelve a reclamar que Tomé abandone cualquier cargo institucional y cuestiona el papel de Besteiro, Méndez y del BNG en la gestión de la crisis en la Diputación de Lugo

Chus Rodríguez exige la dimisión inmediata de Tomé y que la cúpula socialista en Galicia asuma responsabilidades

Esquerda Unida (EU) ha insistido en "la necesidad de apartar a José Tomé del espacio institucional lucense" y ha extendido la petición de responsabilidades a la cúpula del PSdeG. La formación considera que si el secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, y la secretaria de Organización, Lara Méndez, "conocían lo que estaba pasando, también deben asumir sus responsabilidades y dimitir igualmente”.

Críticas a los socios de gobierno

La responsable de Política Institucional de EU, Chus Rodríguez, también ha hecho referencia a la postura del BNG como socio del gobierno bipartito en la Diputación. "Esto también va por los partidos que, con su falta de claridad, están permitiendo que el gobierno todavía se sostenga", ha precisado.

Los diputados del BNG anunciaron que estarán atentos para no contribuir a la financiación de ningún evento que sirva para "blanquear" la "masacre"

A su juicio, los nacionalistas "deberían mostrar de una forma contundente que son un partido feminista y que no están al lado de aquellos que por acción u omisión fueron partícipes de estas situaciones de acoso".

Actitudes como estas no pueden formar parte de un partido político que se autodefine como feminista"

Canales de denuncia y responsabilidad

Desde Esquerda Unida se ha recordado que "todos los partidos que conforman la institución deben actuar con la máxima diligencia y responsabilidad y exigir, sin medias tintas, que el todavía alcalde abandone todos sus cargos y funciones".

Según Rodríguez, aunque "los canales para notificar situaciones de acoso o violencia machista" son una exigencia legal, su correcto funcionamiento "depende de la responsabilidad y ética de los responsables de las organizaciones".

Los silencios cómplices revictimizan y maltratan a cualquier potencial víctima"

Chus Rodríguez

Responsable de Política Institucional de EU

Finalmente, la responsable de Política Institucional ha remarcado que "actitudes como estas no pueden formar parte de un partido político que se autodefine como feminista", ya que "los silencios cómplices de los gerárquicamente superiores en cualquier organización revictimizan y maltratan a cualquier potencial víctima, y la apartan de una posible denuncia, con lo que bloquean cualquier procedimiento judicial”.

