El 2 de enero se celebrará una procesión organizada por la Cofradía de la Humildad

El 2 de enero es festivo en Granada. Ese día se celebra la Fiesta de la Toma y es la víspera de la festividad del Dulce Nombre de Jesús, uno de los titulares de la Cofradía de la Humildad, que está celebrando durante este curso el Centenario de su fundación, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1926. Con motivo del calendario conmemorativo de la corporación penitencial, en esta jornada saldrá en procesión el Dulce Nombre de Jesús, conocido popularmente como “El Facundillo”. En principio, esta manifestación de piedad popular se había programado para el 3 de enero, pero, atendiendo a las indicaciones de las autoridades municipales, se hará un día antes, para no coincidir con otro acto previsto en esa jornada.

horario e itinerario

La comitiva partirá de la Parroquia de Santa Escolástica (Santo Domingo) a las 17 h. y recorrerá el siguiente itinerario: Plaza de Santo Domingo, Ancha de Santo Domingo, Calle Jesús y María, San Matías, Plaza de las Descalzas, Plaza Poeta Luis Rosales, Plazuela de Tovar, Mariana Pineda, Plaza del Carmen, Reyes Católicos, Pavaneras, Plaza de los Girones, Ancha de Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo. El regreso está programado a las 20,30 h.

música navideña para el dulce nombre

La Cofradía de la Humildad ha invitado a los grupos jóvenes de las treinta y dos hermandades penitenciales para que porten las andas en las que irá el Dulce Nombre de Jesús. Además, se invita a los jóvenes que lo deseen a que también lo sean portadores del Niño Jesús. La música la pondrán los coros de María Auxiliadora y de la Facultad de Ciencias de la Educación, que interpretarán villancicos.