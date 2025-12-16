Es publica el primer volum complet del projecte “Jofre Bardagí Interpreta Serrat”
El disc reinterpreta l’ obra de Joan Manuel Serrat des d’ una mirada actual
El cantautor català Jofre Bardagí ha publicat el primer volum complet del seu projecte discogràfic "Jofre Bardagí Interpreta Serrat", una obra que reinterpreta amb mirada contemporània i personal el llegat musical de Joan Manuel Serrat. El disc és un homenatge doble: al mateix Serrat i al pare de l’artista, Josep Maria Bardagí, músic i amic íntim del cantautor del Poblesec. De fet, l’ any 1998, el pare ja havia publicat l’àlbum “Bardagí Interpreta Serrat” , i aquest nou treball es converteix en un homenatge compartit entre memòria i present.
Amb la producció de Juanma Latorre (Vetusta Morla), aquest primer lliurament inclou versions renovades de clàssics com Paraules d’amor, Cançó de matinada, Mediterráneo i Hoy puede ser un gran día, entre d’altres. Bardagí aporta una sensibilitat pròpia, amb arranjaments actuals que mantenen l’essència de les composicions originals però les vesteixen amb nous colors i textures sonores. El projecte compta amb la complicitat total de Joan Manuel Serrat, qui ha donat suport a la iniciativa des del seu inici. La connexió entre ambdós artistes és profunda: Jofre Bardagí va créixer envoltat de la música de Serrat i va viure de prop les seves gires i enregistraments, gràcies a la relació professional i personal que el seu pare mantenia amb el cantautor.
Aquest primer volum forma part d’un projecte més ampli que inclourà un segon lliurament previst per a l’abril de 2026, dins del GuitarBCN. A més, Bardagí presentarà el disc en directe amb una gira que inclourà ciutats com Barcelona i Madrid, amb col·laboracions especials que s’aniran desvetllant pròximament. Amb Jofre Bardagí Interpreta Serrat, l’artista consolida la seva trajectòria com a intèrpret i productor, i ofereix una nova porta d’entrada a l’univers poètic i musical d’un dels grans noms de la cançó catalana.
TRACKLIST:
1. Temps era temps (amb Santi Balmes)
2. Para la libertad
3. Cançó de matinada
4. Penélope
5. Ja tens l’ amor
6. Mediterráneo
7. Aquellas pequeñas cosas
8. Res no és mesquí
9. Una mujer desnuda y en lo oscuro (feat. Joan Manuel Serrat)
10. Malson per entregues (feat. Ana Belén, Andreu Buenafuente, Litus)