Bruno García anticipa un 2026 como "el año de los andamios" en Cádiz con una inversión de 122 millones

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presentado el próximo 2026 como un año clave para la transformación urbana de la ciudad, definiéndolo como "el año de los andamios". El edil ha hecho balance del año 2025 y mira al futuro en los micrófonos de COPE Cádiz.

García reconoce que este impulso inversor se sustenta en un plan de obras que movilizará 122 millones de euros para abordar proyectos estancados y nuevas actuaciones, con el objetivo de dinamizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los gaditanos.

Un plan de 122 millones para cambiar la ciudad

Para visualizar el progreso, el equipo de gobierno trabaja con un documento que funciona como un semáforo: en verde, los proyectos ya ejecutados, como la renovación de parques infantiles, el plan de asfaltado o la apertura del Castillo de San Sebastián; y en amarillo, las obras que comenzarán de forma inminente. García ha destacado que muchas de estas actuaciones son "arreglos, cosas que se tenían que haber hecho antes" de su llegada.

Este año 2026 va a ser un año entero de obra" Bruno García Alcalde de Cádiz

La magnitud del plan es tal que el propio alcalde ha afirmado con rotundidad: "Este año 2026 va a ser un año entero de obra. Yo ayer me compré un casco, porque nos vamos a hartar a hacer visitas de obra". Entre los proyectos más importantes que arrancarán el próximo año se encuentra el del Portillo, una de las "grandes heridas" urbanísticas de la ciudad que, según el alcalde, se solucionará durante su mandato.

La vivienda como máxima prioridad

La lucha contra la despoblación es uno de los retos principales, y para ello la vivienda es una herramienta fundamental. Actualmente, el Ayuntamiento está construyendo 78 viviendas y prevé alcanzar las 106 próximamente, con el objetivo de tener unas 200 viviendas municipales en construcción. A estas se suman las 207 de Puntales que promueve la Junta de Andalucía y los avances en la zona de Navalips con la Zona Franca.

00:00 Volumen Descargar Bruno García hace balance del 2025 en COPE Cádiz

Además de la nueva construcción, se está impulsando la rehabilitación del parque público de 2.100 viviendas con una inversión de dos millones de euros para rehabilitar 120 de ellas. Estas acciones se complementan con medidas normativas, como la restricción de las viviendas turísticas, el blindaje del suelo residencial y la flexibilización para convertir antiguos comercios y oficinas en viviendas.

Presupuesto social y un nuevo transporte público

Los presupuestos para 2026 crecen un 4,6 % hasta casi los 205 millones de euros, con un marcado acento social. La partida de Asuntos Sociales se ha incrementado hasta los 24,3 millones de euros, 6,2 millones más que al inicio del mandato. Este aumento se traduce en mejoras concretas como la subida de 200 euros mensuales para las trabajadoras de ayuda a domicilio o la triplicación de las ayudas a entidades sociales, que pasan de 200.000 a 600.000 euros.

La situación está muy difícil, pues el ayuntamiento tiene que ser un una parte fundamental" Bruno García Alcalde de Cádiz

García ha justificado esta inversión asegurando que "la situación está muy difícil, pues el ayuntamiento tiene que ser una parte fundamental, un sujeto activo importante para proteger a muchas familias gaditanas". Además, se ha presentado un programa específico de mujer trabajadora con 600.000 euros, ya que casi el 60 % del desempleo en la ciudad afecta a mujeres.

Por otro lado, el alcalde ha anunciado avances en el nuevo pliego de autobuses, un servicio estancado desde hace 35 años. Se prevé una inversión de 212 millones de euros para adquirir 60 nuevos autobuses. El proceso de licitación comenzará en el próximo semestre y se espera que esté adjudicado a principios de 2027, lo que permitirá mejorar frecuencias, crear una línea circular eléctrica en el casco histórico e implantar autobuses nocturnos para los jóvenes.

Sobre los grandes eventos, Bruno García ha confirmado que la SailGP no continuará en Cádiz por una "estrategia empresarial" de la organización, aunque se mantiene el programa de vela para jóvenes. Respecto al festival South Series, se ha mostrado "optimista" sobre su continuidad y ha señalado que la no inversión en la competición de vela permite "invertir algo más" para asegurar el festival de series en la ciudad.

Finalmente, el alcalde ha defendido la inversión de la Junta de Andalucía en Cádiz frente a las críticas, citando proyectos como la Ciudad de la Justicia (320 millones) y el futuro nuevo hospital (más de 500 millones). Sin embargo, ha reconocido la dramática situación de la vivienda, con 6.200 personas en la lista de demandantes, y el reto de frenar la sangría poblacional que ha dejado a Cádiz con poco más de 110.000 habitantes.