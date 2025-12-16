Liaño y las derrotas del Deportivo: "Lo que pasó es reafirmar cuáles son las necesidades del equipo en el mercado de fichajes"

En El Vestuario, analizamos con Paco Liaño la derrota del Deportivo por 0-3 ante la Real Sociedad, la segunda consecutiva

DERROTA ABULTADA

"Así como el día del Castellón el resultados fue el reflejo de lo que pasó en el campo, ante la Real Sociedad B me parece que fue excesivo si lo que estamos hablando es de la diferencia entre el equipo que gana y el equipo que pierde"

"Sin tratar de justificar nada, si Yeremay marca la ocasión que tiene con 0-0, el partido hubiese sido otro"

"El inicio del partido me parece que es bueno y coincide con el tiempo que el Dépor presiona arriba y roba balones, pero no se si es posible hacerla durante todo el tiempo"

MERCADO DE FICHAJES

"Lo que pasó es reafirmar de cuáles son las necesidades del equipo en el mercado de invierno si queremos apuntalar el equipo"

"Cualquier rival que se nos planta en bloque medio bajo, te funde. No eres capaz de sacar la pelota limpia desde atrás"

"El equipo es de los mejores cuando tiene espacio a las espaldas"

"El equipo necesita fútbol y eso pasa por incorporar un jugador de medio campo que sea capaz no solo de defender sino, sobre todo, encadenar fútbol"

"Espero y deseo que el Director Deportivo tenga muy claro por donde van los tiros de los refuerzos"

PATIÑO

"Cuando el balón le llega, la juega hacia delante pero le falta ritmo y velocidad. Por eso Villares es indiscutible: es el único que tiene piernas y llega a la presión"

DELANTERO

"Necesito que vuelva Mulattieri. Incluso sin el gol. Es el que más daba a la hora de jugar la pelota, incluso cuando Germán tiene que saltar la presión y se la queda"