Condenan a dos años de cárcel al alcalde de Verín (Ourense) por un delito contra la ordenación del territorio

La Audiencia Provincial de Ourense condena a dos años de cárcel al alcalde de Verín, Gerardo Seoane, como autor de un delito contra la ordenación del territorio. Además, le ha impuesto una multa de 2.520 euros y lo ha inhabilitado durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras. El tribunal lo ha absuelto del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado. La sentencia no es firme pues cabe presentar recurso ante el TSXG.