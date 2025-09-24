Condenan a dos años de cárcel al alcalde de Verín (Ourense) por un delito contra la ordenación del territorio
La Audiencia Provincial de Ourense lo inhabilita durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras y lo absuelve del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado
Ourense - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Audiencia Provincial de Ourense condena a dos años de cárcel al alcalde de Verín, Gerardo Seoane, como autor de un delito contra la ordenación del territorio. Además, le ha impuesto una multa de 2.520 euros y lo ha inhabilitado durante un año para el ejercicio de la actividad de promotor de obras. El tribunal lo ha absuelto del delito de prevaricación urbanística del que estaba acusado. La sentencia no es firme pues cabe presentar recurso ante el TSXG.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"Sánchez es el presidente de las primeras veces y nunca antes un familiar se había sentado en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h