La regularización se convierte en la gran esperanza también para las víctimas de trata en Galicia: "Es pasar de un lugar a otro y de una manera digna"

La reciente detención de tres mujeres de una misma familia en Vigo, acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, destapa una realidad que para muchas personas es invisible. Sin embargo, para el programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago, que lleva desde 1990 ayudando a estas víctimas, es una situación tristemente habitual. Lourdes Pazo, su coordinadora técnica, afirma que, aunque la noticia sorprenda en prensa, "la situación de mujeres en contextos de prostitución que se describe en este tipo de actuaciones es muy normal".

De los clubs a los pisos: la nueva realidad

La pandemia aceleró un cambio en el mapa de la prostitución. Según Pazo, aunque la tendencia general es similar a la de antes de la crisis sanitaria, la realidad visual ha cambiado mucho con el cierre de grandes clubs. En su lugar, "han seguido aumentando los pisos donde se ejerce", convirtiéndose en el principal foco de explotación, por encima de los tradicionales clubs de carretera.

Las cifras del programa Vagalume en 2025 reflejan esta expansión: se realizaron unos 600 contactos con mujeres en contextos de prostitución a través del trabajo de calle. De ellas, algo más de un centenar acudieron al centro para recibir atención psicológica, social, jurídica o formativa, y doce de ellas han iniciado un proceso activo para buscar una alternativa a la prostitución.

El perfil de la víctima y las trabas para escapar

Salir de la prostitución no depende solo de la voluntad de las mujeres. Pazo subraya que las necesidades económicas en origen son el principal obstáculo. Muchas llegan con deudas y la obligación de enviar dinero a sus familias, lo que dificulta enormemente cualquier proyecto de vida alternativo. "Muchas veces se le pregunta cuánto tiempo puedes estar aquí sin tener que enviar dinero, y la respuesta es que no pueden", explica.

El perfil mayoritario de la mujer atendida en el programa es de nacionalidad colombiana, venezolana y dominicana, con una franja de edad muy amplia. Casi todas comparten un historial de violencia, ya sea estructural en su país de origen o en el ámbito de la pareja, y un deseo profundo de "mejorar su vida, que es de lo que muchas veces nos olvidamos".

La regularización: una oportunidad con riesgos

El actual proceso extraordinario de regularización de inmigrantes se presenta como una de las mejores alternativas para estas mujeres. Al estar la mayoría en situación irregular, obtener los papeles "les va a permitir poder acceder a otro tipo de actividad", señala Pazo. El área jurídica de Vagalume vive días de muchísima actividad, con un gran número de mujeres que ven en este proceso una oportunidad para cambiar de vida.

Esto supone para ellas pasar de un lugar a otro y de una manera digna” Lourdes Pazo Coordinadora del programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago

Sin embargo, la esperanza convive también con el engaño. La coordinadora de Vagalume alerta de que "a río revuelto, ganancia de pescadores, pues multiplicado, pero por 10 en estos momentos". Han detectado un aumento de asesorías poco éticas y estafas, a menudo difundidas por redes sociales como TikTok, donde se les promete arreglar su situación a cambio de dinero.

El ansia de poder arreglar sus papeles provoca que se crea cualquier historia y paguen por ello” Lourdes Pazo Coordinadora del Programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago

Esta situación genera una "doble vulnerabilidad", ya que las mujeres vuelven a endeudarse para pagar a quienes se aprovechan de su desesperación. Ante esta realidad, Lourdes Pazo concluye con una reflexión: "Pensando en las mujeres con las que nosotros trabajamos, esto supone para ellas pasar de un lugar a otro y de una manera digna, con lo cual, hay que pensar en dar oportunidades y no quitarlas".

Cáritas cuenta en Galicia con programas de apoyo a víctimas de trata, ademáis de en Santiago, donde trabaja Lourdes, también en Lugo y en Ourense. En la ciudad de las Burgas traballan con mujeres prostituidas también la congregación de las Adoratrices y en Ferrol, las Oblatas.