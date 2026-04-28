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Jóvenes de Huesca se movilizan para el encuentro con el papa León XIV en Madrid

La Pastoral Juvenil de la diócesis ha organizado un viaje para los días 6 y 7 de junio con el fin de participar en los actos centrales de la visita del Pontífice

La Pastoral Juvenil organiza el desplazamiento con motivo de la visita del Papa

EFE

La Pastoral Juvenil organiza el desplazamiento con motivo de la visita del Papa

Redacción COPE Huesca

Huesca - Publicado el

1 min lectura4:36 min escucha

La Pastoral Juvenil de la diócesis de Huesca ha organizado un desplazamiento a Madrid con motivo de la visita del papa León XIV durante los próximos 6 y 7 de junio. La actividad está dirigida principalmente a jóvenes de entre 13 y 35 años, aunque también se admiten inscripciones de mayores de 35 que acudan como acompañantes de grupos.

Un viaje de fe y comunión

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 30 de abril y tiene un precio de 65 euros. Este coste incluye el desplazamiento en autobús, el alojamiento y un pack de camiseta y pañoleta. La organización recomienda llevar bocadillos para la comida y la cena, ya que no están incluidas en el precio. Los interesados pueden encontrar el formulario en la web diocesana y en la de la Pastoral Juvenil.

El grupo saldrá hacia Madrid el sábado 6 de junio sobre las 9:00 h. Por la tarde, los asistentes participarán en conciertos, testimonios y en la Vigilia con el Santo Padre. La jornada del domingo 7 de junio estará centrada en la Santa Misa presidida por León XIV, tras la cual se emprenderá el viaje de regreso a Huesca, con llegada prevista sobre las 21:00 h.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves 30 de abril

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves 30 de abril

Desde la organización se destaca que la visita del Sucesor de Pedro es, por encima de todo, un acontecimiento de fe. Se describe como una "llamada a la comunión eclesial, a la esperanza y a la renovación del corazón cristiano, para que Jesucristo sea anunciado con sencillez y firmeza".

Llega como llamada a la comunión eclesial, a la esperanza y a la renovación del corazón cristiano"

Pastoral Juvenil de la diócesis de Huesca

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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