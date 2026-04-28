Jóvenes de Huesca se movilizan para el encuentro con el papa León XIV en Madrid
La Pastoral Juvenil de la diócesis ha organizado un viaje para los días 6 y 7 de junio con el fin de participar en los actos centrales de la visita del Pontífice
Huesca - Publicado el
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La Pastoral Juvenil de la diócesis de Huesca ha organizado un desplazamiento a Madrid con motivo de la visita del papa León XIV durante los próximos 6 y 7 de junio. La actividad está dirigida principalmente a jóvenes de entre 13 y 35 años, aunque también se admiten inscripciones de mayores de 35 que acudan como acompañantes de grupos.
Un viaje de fe y comunión
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 30 de abril y tiene un precio de 65 euros. Este coste incluye el desplazamiento en autobús, el alojamiento y un pack de camiseta y pañoleta. La organización recomienda llevar bocadillos para la comida y la cena, ya que no están incluidas en el precio. Los interesados pueden encontrar el formulario en la web diocesana y en la de la Pastoral Juvenil.
El grupo saldrá hacia Madrid el sábado 6 de junio sobre las 9:00 h. Por la tarde, los asistentes participarán en conciertos, testimonios y en la Vigilia con el Santo Padre. La jornada del domingo 7 de junio estará centrada en la Santa Misa presidida por León XIV, tras la cual se emprenderá el viaje de regreso a Huesca, con llegada prevista sobre las 21:00 h.
Desde la organización se destaca que la visita del Sucesor de Pedro es, por encima de todo, un acontecimiento de fe. Se describe como una "llamada a la comunión eclesial, a la esperanza y a la renovación del corazón cristiano, para que Jesucristo sea anunciado con sencillez y firmeza".
Llega como llamada a la comunión eclesial, a la esperanza y a la renovación del corazón cristiano"
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.