Jóvenes de Huesca se movilizan para el encuentro con el papa León XIV en Madrid

La Pastoral Juvenil de la diócesis de Huesca ha organizado un desplazamiento a Madrid con motivo de la visita del papa León XIV durante los próximos 6 y 7 de junio. La actividad está dirigida principalmente a jóvenes de entre 13 y 35 años, aunque también se admiten inscripciones de mayores de 35 que acudan como acompañantes de grupos.

Un viaje de fe y comunión

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 30 de abril y tiene un precio de 65 euros. Este coste incluye el desplazamiento en autobús, el alojamiento y un pack de camiseta y pañoleta. La organización recomienda llevar bocadillos para la comida y la cena, ya que no están incluidas en el precio. Los interesados pueden encontrar el formulario en la web diocesana y en la de la Pastoral Juvenil.

El grupo saldrá hacia Madrid el sábado 6 de junio sobre las 9:00 h. Por la tarde, los asistentes participarán en conciertos, testimonios y en la Vigilia con el Santo Padre. La jornada del domingo 7 de junio estará centrada en la Santa Misa presidida por León XIV, tras la cual se emprenderá el viaje de regreso a Huesca, con llegada prevista sobre las 21:00 h.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves 30 de abril

Desde la organización se destaca que la visita del Sucesor de Pedro es, por encima de todo, un acontecimiento de fe. Se describe como una "llamada a la comunión eclesial, a la esperanza y a la renovación del corazón cristiano, para que Jesucristo sea anunciado con sencillez y firmeza".