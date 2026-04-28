El Gran Canaria quiere dar un paso más hacia la permanencia

El duelo de este miércoles entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja llega marcado por la urgencia y las dudas de ambos equipos en la recta final de la Liga ACB. El conjunto amarillo afronta el partido tras haber cortado recientemente una mala dinámica de resultados, un triunfo que puede suponer un punto de inflexión anímico en su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Enfrente estará un Unicaja que, pese a contar con una plantilla profunda y competitiva, no atraviesa su momento más sólido en la competición doméstica. El conjunto malagueño ya fue capaz de imponerse a los insulares en el precedente de esta temporada (72-81), mostrando su capacidad para castigar errores y dominar los momentos clave del partido, aunque su irregularidad reciente genera incógnitas sobre su rendimiento.

Se espera un encuentro exigente, de ritmo físico y con especial importancia en el control del rebote y la eficacia en el tiro. Para el Gran Canaria, cada victoria es vital en su objetivo de permanencia, mientras que Unicaja necesita reencontrar sensaciones para no perder terreno en la clasificación. Todo apunta a un choque igualado, donde los pequeños detalles y la gestión de la presión pueden marcar la diferencia.

Néstor Che García analiza el partido ante el Unicaja Málaga

El técnico del CB Gran Canaria, Néstor 'Che' García, está contento con el trabajo de los jugadores y señala que "el equipo hoy ya tiene ganas de subirse al avión para enfocarnos directamente en el partido ante el Málaga".

También comenta el entrenador del conjunto isleño que "nosotros vamos a ir a dar todo porque para nosotros es clave, fundamental ganar".

Nosotros vamos a ir a dar todo en este partido porque para nosotros es fundamental ganar" Che García Entrenador del CB Gran Canaria

Sobre el rival, 'Che' García afirma que "me parece que ellos son un equipo con mucho rodaje, con competencias internacionales, llevan mucho tiempo con el mismo entrenador, tienen jugadores que meten mucho la bola, son altos y además son muy inteligentes los dos bases que tienen".

UNICAJA - GRAN CANARIA, EN EL PABELLÓN MARTÍN CARPENA

Este miércoles, a las 19 horas, partido muy importante para las aspiraciones del Dreamland Gran Canaria de cara seguir luchando por la permanencia en la Liga ACB. Después de derrotar al Girona, el equipo insular buscará mantener sus buenas sensaciones en el Pabellón Martín Carpena.