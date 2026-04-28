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Juan Ignacio Díez de Acharán, técnico del Palmer, en COPE: "Sólo pienso en el partido ante Estudiantes, qué predicciones podemos hacer si el último le acaba de ganar al primero"

El técnico ensalza el comportamiento de su equipo en la vital victoria ante el Alicante del domingo 

Juan Ignacio Díez de Acharán dirigiendo a su equipo
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Juani Díez

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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