Juan Ignacio Díez de Acharán, técnico del Palmer, en COPE: "Sólo pienso en el partido ante Estudiantes, qué predicciones podemos hacer si el último le acaba de ganar al primero"
El técnico ensalza el comportamiento de su equipo en la vital victoria ante el Alicante del domingo
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura8:45 min escucha
"Con otra guerra en marcha y de incierto final, con la inquietud por el desastre económico que puede acarrear, Trump sigue a lo suyo y sigue soñando con inaugurar el salón de baile en la Casa Blanca"
Pilar G. Muñiz
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