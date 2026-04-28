El festival BigSound, cerca de concretar su traslado a Torrent

La queja vecinal convertida en sentencia ha obligado a buscar alternativas. Fue a finales del mes de marzo cuando se conoció resolución judicial que provocaba la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, principalmente, para dos eventos que aglutinan más de 40.000 entradas vendidas: Festival de Les Arts y BigSound Festival.

La sentencia los prohíbe y “no es negociable”, aseguraba el abogado Andrés Morey en COPE, representante de los afectados que presentaron una querella. Ante esa situación, los promotores viven jornadas marcadas por diferentes reuniones. Un contexto en el que surge la alternativa de Torrent como una de las ciudades que cumple con diferentes requisitos para asumir la celebración de una cita que ha seguido vendiendo sus entradas de cara al 26 y 27 de junio en su página web.

Impacto económico en juego

Desde las entidades organizadores cifran el impacto económico en unos 40 millones de euros, que es lo que generan en la ciudad de Valencia. También son dos los millones de euros que han dejado en la cuenta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que depende de la Generalitat Valenciana.

Esos datos, unidos a los miles de empleos que se generan o las reservas hoteleras, son factores de peso a la hora de buscar una solución a tres bandas. El citado gobierno autonómico, promotores y, en este caso, el Ayuntamiento de Torrent que ya tiene el proyecto encima de la mesa desde hace semanas. El equipo dirigido por la alcaldesa de Amparo Folgado lo ve como una oportunidad para seguir posicionando un municipio en continuo crecimiento en los últimos años. El diario Levante-EMV ha adelantado una posibilidad que COPE ha podido confirmar.

comunitatvalenciana.com Imagen del BigSound en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

La necesidad de mejorar la comunicación

En la labor de coordinación, la Consellería de Infraestructuras, encabezada por el vicepresidente Vicente Martínez Mus, ya trabaja en la posibilidad de activar más líneas y frecuencias en la red de Metro-Valencia para posibilitar la llegada de miles de personas. El reto es necesario teniendo en cuenta la escasa oferta de alojamiento que tiene Torrent en la actualidad.

Mejorar el festival

Que el cambio de ubicación no haga que se resienta la calidad del festival. Es uno de los objetivos que se ha marcado la organización y en lo que ya está trabajando. ¿Cómo? Son detalles que están por definir, pero fuentes consultadas por COPE reconocen que podría incorporarse algún escenario más con el fin de mejorar la experiencia de los asistentes.

La ubicación exacta en la que se trabaja es el Parc Central, un enclave acostumbrado a eventos de otro tipo. De hecho, desde hoy acogen el festival gastronómico 'Mamma Mia, Sapore d'Italia & All Star Cheescake', una cita que para Folgado muestra una apuesta por “dinamizar Torrent”, con el objetivo de atraer visitantes con “propuestas de calidad”. Algo que, con la celebración del BigSound llevaría a la ciudad a otro nivel confirmándolo como un “referente” en la organización de grandes citas. Una realidad que se ha convertido en uno de los objetivos marcados durante el actual mandato de la dirigente popular.