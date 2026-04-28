Kiefer se estrena en Valencia y expone en el Centro de Arte Hortensia Herrero su obra "Danaë", por primera vez en Europa

El Centro de Arte Hortensia Herrero ha inaugurado una exposición de alta relevancia con la obra del artista Anselm Kiefer, un auténtico titán de la pintura contemporánea. Así lo ha explicado Javier Molins, director artístico del centro, en el programa Mediodía Cope Más Valencia. Se trata de la primera vez que el artista expone en Valencia y su regreso a España después de 20 años, desde su última muestra en el Guggenheim de Bilbao.

Un artista de talla mundial

Javier Molins ha destacado la magnitud de Kiefer en la escena internacional, recordando que The New York Times "dijo que era el más importante de los artistas vivos". Además, ha señalado hitos que demuestran su importancia, como ser "el único artista vivo que tiene obra en el Louvre de París", que ha expuesto en el Palacio Ducal de Venecia o que el presidente de la República de Francia le encargó un homenaje para el Panteón de París.

Para él la historia es como para otros artistas la arcilla" Javier Molins Director Artístico Centro de Arte Hortensia Herrero

CAHH Anselm Kiefer en su estudio

Un diálogo entre el arte y la historia

Para Molins, la obra de Kiefer encuentra en el Palacio Valeriola el "lugar adecuado". El artista trabaja con la historia como materia prima, "para él la historia es como para otros artistas la arcilla", y el centro de arte es un espacio también hecho por capas que dialoga con la obra. "Aquí podemos ver desde el circo romano que hemos encontrado, un horno medieval, una calle de la judería o un palacio del siglo XVII con arte del siglo XXI", explica Molins, creando un paralelismo con las capas físicas e históricas de las creaciones de Kiefer.

Lo que había hasta ahora era histórico, porque ya no se iba a volver a ver" Javier Molins Director Artístico Centro de Arte Hortensia Herrero

Una reorganización en tiempo récord

Acoger la monumentalidad de las obras de Kiefer "no ha sido fácil". Ha obligado a "vaciar seis galerías" y a "reorganizar toda la colección", moviendo unas 60 obras en un tiempo récord de solo tres días de cierre al público. Molins afirma que esta reestructuración ofrece una experiencia nueva tanto para el visitante primerizo como para el que repite. "Lo que había hasta ahora era histórico, porque ya no se iba a volver a ver, y ahora verdaderamente tenemos otro centro de arte", ha comentado.

La exposición de Anselm Kiefer podrá visitarse en el Centro de Arte Hortensia Herrero hasta finales de octubre. Según Molins, había "muchas ganas de ver a Kiefer", no solo en Valencia, sino también desde fuera, ya que es "un artista muy seguido, muy querido por artistas" que lo consideran "un referente".