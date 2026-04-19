El reciclaje orgánico sube en Galicia un 400% pese al lento despliegue del contenedor marrón

El reciclaje de restos orgánicos en Galicia ha experimentado un aumento superior al 400% desde la implantación del contenedor marrón. De las apenas 500 toneladas que se recogieron en los ayuntamientos pioneros en la separación de orgánicos en 2023, en 2025 se alcanzaron las 4.500. A pesar de este notable incremento, la comunidad se enfrenta a importantes desafíos para cumplir con los objetivos europeos. Según el presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, la tasa de reciclaje actual se sitúa entre un 25% y un 30%, una cifra lejana al objetivo del 55% establecido para este año. "Llevamos años de retraso, pero se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la Xunta de Galicia en apoyo a los concellos", ha señalado Domínguez.

El despliegue del quinto contenedor, obligatorio desde 2023, avanza a dos velocidades. De los 304 ayuntamientos que gestionan sus residuos con Sogama, solo la mitad, unos 150 concellos, han instalado el colector marrón. Este lento progreso, atribuido a procesos administrativos complejos, ha limitado el potencial de recogida. Domínguez recuerda que la capacidad actual de la planta es de más de 50.000 toneladas.

El desafío del contenedor marrón

La experiencia de los municipios pioneros ha demostrado que el modelo de contenedor es clave para garantizar la calidad del residuo. Los ayuntamientos que utilizan un contenedor cerrado con llave o tarjeta alcanzan una calidad de entre el 90% y el 95%, con apenas un 5% de materiales impropios. En cambio, aquellos que optaron por un contenedor abierto registraron hasta un 35% de impropios, lo que ha llevado a muchos a modificar el sistema. "Se ha demostrado que los contenedores cerrados funcionan mejor porque al tener una llave o tarjeta te comprometes a hacer esa recogida perfectamente", explica Domínguez.

Más vale calidad que cantidad" Javier Domínguez Presidente de SOGAMA

Frente a la creencia que persiste para algunos ciudadanos de que los camiones de recogida mezclan los residuos separados, el presidente de Sogama ha desmentido este "bulo" en su entrevista en COPE: insiste en que los vehículos modernos cuentan con compartimentos internos que permiten recoger diferentes fracciones, como plásticos y resto, de forma simultánea sin que se mezclen. Por ello, pide a la ciudadanía que "confíe en la recogida".

00:00 Volumen Cerrar COPE Fragmento de la entrevista a Javier Domínguez en Cope Galicia

Plan Estratégico 2025-2030

Sogama ha puesto en marcha un ambicioso Plan Estratégico 2025-2030 con una inversión de más de 100 millones de euros. Los tres ejes principales son la digitalización para una trazabilidad completa del residuo, la implantación de la robotización e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la clasificación, y el tratamiento de nuevas fracciones de residuos, como el textil.

En este sentido, Domínguez ha destacado que reciclar no solo beneficia al medio ambiente, sino también al bolsillo de los ciudadanos. La Xunta incentiva a los ayuntamientos que cumplen con los objetivos de reciclaje con un canon reducido. "Cuanto más reciclemos, más ahorraremos, y será mejor para el planeta y para la calidad de vida", ha afirmado.

Cuanto más recicle, al final le saldrá más barato y será mejor para para el planeta" Javier Domínguez Presidente de SOGAMA

00:00 Volumen Descargar COPE Opiniones ciudadanas sobre el reciclaje de residuos en Galicia

La primera planta pública de reciclaje textil

Uno de los proyectos estrella del nuevo plan es la construcción de la primera planta de clasificación textil pública de España. Con una inversión de 22 millones de euros, de los cuales 12 provienen de fondos europeos, la planta tendrá una capacidad inicial de 3.000 toneladas y creará 16 puestos de trabajo destinados a personas en riesgo de exclusión social. A pesar de los retrasos por problemas con los proveedores, el objetivo es que la parte financiada por Europa esté finalizada el 30 de junio y la planta comience a operar en el último trimestre del año.

Cáritas, que tiene ya experiencia en el reciclaje textil a través del proyecto Arroupa, será uno de los agentes colaboradores de este proyecto que viene a responder a la obligación de tratar por separado el residuo textil que entró en vigor a comienzos de este 2026.

Domínguez ha subrayado además la transformación de Sogama de una empresa de tratamiento de residuos a una generadora de recursos. Un ejemplo es la valorización energética del material que no se puede reciclar, con la que se produce el 12% de la energía que consumen los hogares gallegos, evitando el uso de combustibles fósiles. La entidad mantiene un programa de visitas abierto a la ciudadanía, por el que ya han pasado más de 90.000 personas, para concienciar sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos.