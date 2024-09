Sogama insiste: separando bien la basura, 50% de ahorro en la factura

En las plantas de tratamiento de residuos, como la de Sogama, se ve y se huele la "cara B" del desarrollo económico. A este complejo se traslada la basura de la mayoría de los ayuntamientos de Galicia: 295 de los 313 concellos . Son unas 800.000 toneladas de media al año, con picos de llegada este mes de agosto de 4.000 en un solo día.

Con el debate abierto por el incremento del canon que tendrán que pagar los ayuntamientos a partir de enero por el tratamiento de los residuos, el presidente de Sogama, Javier Domínguez, advierte que una mejor separación en origen puede suponer un importante ahorro para las arcas locales. ¿El motivo? En estos momentos, más de un 60% de la bolsa que se deposita en el contenedor verde (el de "resto") debería estar en el marrón y el amarillo. Distintos procesos de aspiración e imanes criban estos residuos para reducir al máximo la cantidad que se incinera o termina en vertedero, pero con un mejor reciclaje ya desde el contenedor, todo sería mucho más sencillo... y barato. "Si el concello hace bien el reciclaje y manda al contenedor amarillo ese 25% que ahora acaba en el verde, Ecoembes le va a pagar y además, reduce el envío a Sogama", explica Domínguez. Echando cuentas, estiman que el ahorro sería de un 50%.

El caso es que en estos momentos las cifras de reciclaje tienen un amplísimo margen de mejora en todos los municipios gallegos: Santiago es la ciudad que está a la cabeza en Galicia, pero con poco más de un 21% según los datos de Sogama. Vigo, por ejemplo, apenas supera el 13% . La media de Europa está en el 30%.

El "quinto contenedor", cuya instalación es obligatoria desde hace más de un año en las ciudades, es otra de las asignaturas pendientes. Solo 50 municipios gallegos cuentan con él y aún no está disponible en la ciudad de Ourense. "Yo les animo a implantarlo, porque reducirían el envío a Sogama", insiste Domínguez. Recuerda que en Europa "algunos edificios tienen hasta 10 contenedores y están reciclando entre un 40 y un 50 por ciento"

18 países no subirán impuestos

No sé el acuerdo al que el señor Sánchez llegó con Europa, pero si dieciocho países pidieron moratoria, nosotros también podríamos hacerlo. Javier Domínguez Presidente de Sogama

El presidente de Sogama insite en que la subida del canon que pagan los ayuntamientos prevista para 2025 se debe a los nuevos impuestos instaurados por el Gobierno central, así como a la eliminación de la retribución por la termoeléctrica, algo que genera en la entidad "33 millones de euros anuales de desfase". Aseguró que la Sociedade Galega de Medio Ambiente "ya hemos hecho un esfuerzo en 2023 y un esfuerzo en 2024, pero, por la propia viabilidad de la sociedad, no podemos hacer otro esfuerzo en 2025". Insistió en que no toda Europa va a aplicar las normativas europeas a partir de enero, que penalizan la incineración o el vertido de residuos e insiste en que España debería pedir también una moratoria.

A pesar de la subida que empezará a aplicarse a partir de enero, Javier Domínguez insiste en que el canon de 108 euros que cobrará Sogama a los concellos por el tratamiento de cada tonelada de basura seguirá entre los más bajos de España. En Galicia, los ayuntamientos que llevan la basura a la planta de Nostián pagarán 10 euros más y en la de Serra do Barbanza la diferencia es todavía mayor, de 48 euros. No se puede descartar además que la subida del canon sea el único incremento que sufran las facturas de la basura el año que viene porque en mayo de 2025 arrancará la obligación de que los municipios establezcan una tasa independiente con el coste de la basura, que incluya, además, recogida, tratamiento y actividades de sensibilización. En estos momentos hay cinco ayuntamientos gallegos donde los vecinos no pagan nada por el servicio de basura. El presidente de Sogama prefiere no dar nombres: "se dice el pecado, pero no el pecador".