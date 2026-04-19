El extraño partido del Granada CF en Albacete

Una de las señas de identidad del Granada este año ha sido la intensidad con la que ha jugado durante la temporada. En pocas ocasiones se le ha podido recriminar a la plantilla ese carácter. Sin embargo, en muchas fases del partido disputado en Albacete, la sensación era distinta. Es cierto que el equipo tenía bajas significativas y que el subconsciente puede llevar a la relajación, cuando desde muchos sectores se habla de haber logrado la permanencia virtual. Pero el equipo terminó goleado ante un rival que no parece tener mejor plantilla.

dos goles en contra en el primer período

En el primer tiempo, el equipo de Pacheta gozó de numerosas oportunidades, con ocasiones como las que estuvo a punto de materializar Rubén Alcaraz, pero en dos posibles errores defensivos marcó el Albacete, primero por mediación de Jogo (m. 10), al aprovechar un rechace del portero, y después Lluis López (m. 15) de cabeza.

el granada pudo empatar

El Granada trató de refrescar el equipo con varios cambios antes del inicio del segundo período, pero no parecía que dieran el resultado apetecido hasta que Gonzalo Petit recogió un centro de Álex Sola y acortó distancias marcando de cabeza. Parecía que era posible, como poco, empatar, pero llegaron dos goles de similar factura, con centros casi en la línea de fondo y remates, primero Obeng de cabeza y después de Lazo con el pie, ambos ejecutados desde la frontal del área pequeña. Ahí acabó la historia de un encuentro en el que no se esperaba una derrota tan abultada.

próximo partido

La distancia del Granada con la zona de descenso, que marca el Zaragoza, es de diez puntos. Los maños han recortado uno con respecto a la anterior jornada. El próximo partido del Granada será el domingo (16:15 h) en el Nuevo Los Cármenes. Recibirá al Almería, que está luchando por el ascenso de categoría.

fiha técnica

Albacete: Raúl Lizoain; Fran Gámez (Javi Moreno, m. 84), Vallejo, Lluis López, Carlos Neva, Jogo, Fernández, Capi (Lorenzo, m. 70), Meléndez (Pacheco, m. 70), Antonio Puertas (Lazo, m. 32) y Álex Rubio (Obeng, m. 70).

Granada: Luca Zidane; Lemos (m. Baba, 73), Óscar, Williams, Hormigo (Rodelas, m. 60); Rubén Alcaraz (Sergio Ruiz, m. 46), Izan (Trigueros, m. 46), Alemañ; Pablo Sáenz (Gonzalo Petit, m. 46), Álex Sola y Arnaiz.

Goles: 1-0, (m. 10’) Jogo. 2-0, (m. 15) Lluis López. 2-1, (m. 62) Gonzalo Petit. 3-1, (m. 71) Obeng. 4-1, (m. 79) Lazo.

Árbitro: Germán Cid (Comité de Castilla León). Mostró tarjeta amarilla a Meléndez (m. 41) y Fran Gámez (m. 46) del Albacete y a Rubén Alcaraz (m. 33), Hormigo (m. 53) y Óscar (m. 56).

Incidencias: Partido de la jornada 36 de Segunda División disputado en el Estadio Carlos Belmonte. La cifra oficial de asistentes fue de 11.557 espectadores.