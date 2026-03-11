La patronal de las gasolineras de Galicia avisa del ahogo financiero del sector: "Habrá algunas que tengan que cerrar"

Galicia tampoco escapa de las consecuencias del incremento de los precios de los combustibles que se está produciendo tras el inicio de los bombardeos de EE.EE e Israel en Irán, y la respuesta de este país extendiendo el conflicto a buena parte de los países de Oriente Medio. Consecuencias que no sólo son para los consumidores cuando acudimos a repostar a las gasolineras, sino para el propio sector de las estaciones de servicio que tienen que hacer frente a una escalada de precios de hasta 30 céntimos por cada litro en pocos días.

Una subida que desde el sector califican como más agresiva que la vivida con la invasión rusa de Ucrania, según Miguel Salceda, presidente de la Federación Gallega de Gasolineras, que advierte de las graves consecuencias que esta situación puede tener para el sector, sobre todo para las estaciones de servicio más pequeñas.

Riesgo financiero y amenaza de quiebra

Salceda ha explicado que el principal problema no es la falta de suministro, sino el ahogo financiero que sufren algunas gasolineras. El coste de adquisición del producto se ha disparado, poniendo un ejemplo claro: "una cisterna de 32.000 litros no es lo mismo comprarla a 1,30 que comprarla a 1,80. Son 15.000 euros más que tienes que tener en el bolsillo".

Esta situación recuerda a la crisis vivida durante la guerra de Ucrania, cuando el Gobierno implementó el descuento de 20 céntimos. Según Salceda, aquella medida fue "un poco salvaje" porque las gasolineras debían adelantar el dinero y los retrasos en la devolución por parte de Hacienda provocaron que hubiera gasolineras que "no soportaron financieramente esa medida y tuvieron que cerrar, quebraron literalmente".

Es triste, pero el único que se está lucrando es el estado" Miguel Salceda Presidente de la Federación Gallega de Gasolineras

La petición al Gobierno: bajar impuestos

Ante este escenario, Salceda exige al Gobierno que actúe bajando los impuestos. "Es triste, pero el único que se está lucrando es el estado", ha afirmado, ya que la recaudación aumenta con cada subida de precio. La propuesta es clara: reducir el impuesto de hidrocarburos o rebajar el IVA.

EFE Surtidores en una gasolinera

El presidente de la federación gallega ha recordado que es una medida que ya aplican "nuestros vecinos en Portugal" y que tendría un efecto inmediato. Según sus cálculos, una reducción del IVA podría bajar el precio del litro "20, 22 o 24 céntimos de un tirón", aliviando directamente el bolsillo del consumidor y evitando el cierre de más estaciones de servicio.

El suministro de combustible está garantizado

Pese a la tensión en los precios, Miguel Salceda ha querido dejar claro que el riesgo de desabastecimiento está descartado a corto plazo. Ha explicado que la normativa estatal obliga a mantener unas reservas estratégicas "para 92 días de suministro ininterrumpido", por lo que "el suministro está garantizado". Ha recordado que ni durante la pandemia ni en la guerra de Ucrania hubo cortes de suministro.

Finalmente, Salceda ha atribuido la volatilidad actual a la incertidumbre geopolítica, donde el precio del barril puede subir o bajar bruscamente. "Estamos a tweets de Trump de que suba o de que baje el barril de petróleo", ha comentado para ilustrar un escenario en el que es muy difícil hacer predicciones.