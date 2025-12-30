La marca de calzado gallega que usa la Princesa Leonor frena un intento de copia en China gracias a la ayuda de la Xunta: "No pararon..."

La firma de calzado gallega LMDI Collection ha logrado consolidar su presencia en el mercado internacional, exportando casi el 80 % de su producción a países como Estados Unidos, Corea y China. Sin embargo, el camino no ha estado exento de dificultades. Su cofundadora, Carmen Zaldívar, relata cómo la intervención del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) fue decisiva para frenar un intento de copia de su marca en el gigante asiático.

El 'salvavidas' del IGAPE

Carmen Zaldívar se define como una “defensora total del IGAPE (Instituto Gallego de Promoción Económica)”. El organismo que depende de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

Según explica, el apoyo de la entidad ha sido fundamental para la expansión de la empresa. Las ayudas del plan “Galicia Exporta Empresas” les han facilitado la asistencia a ferias, la cobertura de viajes y la promoción exterior.

La emprendedora subraya la importancia de este respaldo, afirmando que sin él, “no hubiéramos podido llegar a donde estamos, o podríamos pero con muchísima más dificultad”. Zaldívar destaca que este nivel de apoyo institucional es único, una percepción compartida por otras empresas del sector en España. “Es que nosotros queremos ser gallegas”, le comentaban competidoras de otras comunidades, asombradas por las facilidades que ofrece Galicia.

Defensa de la marca en China

Uno de los momentos más críticos para la empresa fue cuando se enfrentaron a un intento de plagio en China. A pesar de tener la marca registrada en el país, Zaldívar descubrió que un tercero intentaba copiarla. Fue entonces cuando recurrió de nuevo al IGAPE en busca de asesoramiento.

Una de las botas que se ofertan en LMDI

La respuesta fue inmediata. “Me pusieron en contacto con una persona maravillosa que está allí, en el IGAPE, me ayudaron, me escribieron, y hasta que lo solucionamos, pues no pararon”, detalla Zaldívar. Este acompañamiento, que fue más allá de lo puramente económico, resultó clave para resolver la situación y proteger la propiedad intelectual de la firma.

Carmen nos pone otro ejemplo de la ayuda que recibe para exportar: "Estamos intentando abrirnos camino en el mercado de países árabes y ya no es económico, el IGAPE se mueve por ti con una persona que está allí".

De una zapatería en PONTEVEDRA a Estados Unidos

La historia de LMDI Collection comenzó en 2021 como un proyecto de las hermanas Carmen y Mercedes Zaldívar. Carmen, que regentaba una franquicia de ropa infantil, y su hermana, entonces azafata de vuelo, detectaron una oportunidad en el calzado infantil. Mercedes empezó a diseñar sus propios zapatos al no encontrar proveedores que le convencieran para su tienda.

El salto definitivo llegó de forma inesperada. Tras solicitar la participación en la prestigiosa feria Playtime de París con la idea de ser aceptadas a largo plazo, recibieron la confirmación en solo dos meses. “No teníamos absolutamente colección ni nada”, recuerda Carmen. Tuvieron que organizar a toda prisa la producción en Alicante y preparar el lanzamiento, que resultó ser un éxito.

Hoy, la empresa está formada por un equipo de cinco mujeres y ha expandido su oferta con una línea de mujer y una marca de ropa, LMDI Studio. Su principal mercado es Estados Unidos, donde el “zapato español de piel y bien hecho” tiene una gran acogida, especialmente en ciudades como Nueva York y Brooklyn.

la firma que calza la infanta leonor

La princesa Leonor siempre apuesta por la moda española y gallega. Así es que lució unos botines elaborados por esta firma pontevedresa durante el acto de entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, celebrado en Valdesoto de Siero, dentro de los actos de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Se trata del modelo Amandi, en serraje color camel, de la colección otoño-invierno 2025 de LMDI Collection (Las Merceditas de Iria). Según la firma, los botines están confeccionados en piel de vacuno con acabado afelpado, tienen un diseño de líneas femeninas, estilo campero y un tacón cómodo de cinco centímetros.

Desde la marca destacan que es un calzado ligero, cómodo y favorecedor, disponible también en napa negra y burdeos. El modelo elegido por la Princesa de Asturias se vende entre las tallas 35 y 41, tiene un precio de 108 euros y puede adquirirse en la web de la firma.

No es la primera vez que la realeza luce esta marca. Ya la infanta Sofía usó sus zapatos en distintos actos oficiales.

LMDI Collection es una marca pontevedresa fundada por las hermanas Carmen y Mercedes Zaldívar. En su colección otoño-invierno 2025 rinden homenaje a la artesanía y a la tradición zapatera española, apostando por diseños pensados para mujeres que buscan comodidad sin renunciar al estilo.