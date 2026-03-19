Derbis ante equipos ourensanos para Celta Fortuna y Pontevedra

La Primera Federación entra en sus diez últimas jornadas y lo hace con los dos equipos de la provincia, Celta Fortuna y Pontevedra, situados en zona de playoff de ascenso a Segunda División. El filial celeste es segundo, lejos del líder Tenerife, y con buena renta sobre sus perseguidores y hasta 8 puntos sobre el sexto, el primero que se queda fuera de la fase decisiva. Los granates, con un partido menos tras aplazarse su duelo de la pasada semana en Getxo, son quintos y están inmersos en una lucha sin cuartel con otros 9 equipos por ocupar la zona noble. Esta jornada 29 ambos se miden a los representantes de la provincia de Ourense en la categoría, Arenteiro y Ourense, inmersos los dos en la batalla por la permanencia.

Un fortuna cómodo a domicilio

El equipo de Fredi, que no se sentará en el banquillo cumpliendo su segundo duelo de sanción, visita este viernes desde las 20.30 horas el campo de Espiñedo, hogar de un Arenteiro que es penúltimo a 7 puntos de la salvación. Los verdes acaban de cambiar de entrenador con la llegada del ex céltico Juanfran García pero, se encuentran en crisis de resultados con apenas un punto sumado de los últimos quince.

Para el filial celeste son tres los duelos sin ganar pero el conjunto olívico está demostrando ser uno de los visitantes más temibles del grupo. De vencer en O Carballiño sería el segundo mejor equipo lejos de su feudo tras el destacado líder, el Tenerife. La buena noticia de cara al duelo es que el mediocentro Hugo Burcio ya tiene el alta médica, después de que a comienzos de semana se anunciaran las lesiones de Dela y Ndiaye. Veremos si Antañón, convocado por el primer equipo para viajar a Lyon, entra en la lista para este encuentro.

LOS GRANATES BUSCAN VOLVER A SABOREAR EL TRIUNFO

Por su parte, el Pontevedra ha vivido una semana atípica tras aplazarse su último duelo en Getxo, al estar inundada una parte del terreno de juego de Fadura, casa del Arenas. Los de Rubén Domínguez suman 5 partidos sin vencer, con 4 empates, marcados por su sequía goleadora con apenas un tanto marcado por Yelko Pino. Lo bueno, que solamente han encajado dos y que siguen en playoff. El sábado a las 16.15 horas recibirán a un Ourense que viene de empatar como local ante el Racing de Ferrol y que saca un punto al descenso. Se espera un importante desplazamiento de aficionados desde la capital de la provincia vecina.

Será un encuentro especial para Rubén Domínguez, técnico ourensano del Pontevedra, que se medirá a su ex equipo al que ascendió a esta categoría. Lo mismo le sucede a su segundo entrenador Adrián Abalo. Además el meta Raúl Marqueta o dos de los fichajes invernales granates como Alberto Gil o Facu Ballardo también vistieron la elástica azul. Por último, Tiago Rodríguez también tiene pasado en O Couto pero se pierde el duelo por una lesión de larga duración. Los visitantes recuperan para el duelo tras cumplir sanción a una de sus piezas clave en la medular como es Jerin.