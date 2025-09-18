Un incendio en Pantón (Lugo) obliga a activar la Situación 2 de emergencia

Puente de A Barca en la confluencia de los ríos Cabe y Sil

Un incendio forestal que afecta desde esta tarde a la localidad lucense de Pantón ha obligado a decretar la Situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas al núcleo de Lornís, en la parroquia de Pombeiro.

Según informa Medio Rural de la Xunta de Galicia y con estimaciones provisionales, el fuego ha arrasado una superficie de 20 hectáreas.

El incendio se inició a las 14.16 horas de hoy para su extinción se han movilizado 3 técnicos, 9 agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, 2 palas, 8 helicópteros y 8 aviones.

El humo obligaba además al corte total del tráfico de una carretera local, la LU P-4103, que une san Estevo de Sil y Ferreira, a la altura del puente de A Barca, en las confluencias de los ríos Sil y Cabe, entre Pantón y Sober, en plena Ribeira Sacra.

Aunque era el propio 112 el que confirmaba que la Guardia Civil reabría el tráfico a eso de las 18.30h.

No ocurre lo mismo con el tráfico ferroviario entre Lugo y Ourense que permanece cortado, según informa ADIF en sus redes sociales, estableciéndose un plan alternativo de transporte por carretera para los pasajeros afectados.

Éste de Pantón es el único incendio de más de 20 ha. activo a esta hora en la comunidad, aunque se registran otros con menor superficie afectada en localidades como Becerreá, también en la provincia lucense, al igual que el de Barreiros, aunque en este caso este incendio que se inció el sábado y en el que resultaron heridos cinco bomberos forestales cuando trabajaban en su extinción, está controlado desde el martes.