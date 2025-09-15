Situación más tranquila en el incendio de Barreiros (Lugo) en una jornada en que se espera que la lluvia ayude a las tareas de extinción

Noche complicada en Barreiros (Lugo), pendientes del incendio forestal declarado en San Xusto de Cabarcos, que se extendió por encima de las 20 hectáreas con gran virulencia. Cinco brigadistas, de 24 a 29 años resultaron heridos con quemaduras de distinta consideración. Todos ellos fueron tratados en el punto por personal sanitario de los PAC (Punto de Atención Continuada) de Ribadeo y Mondoñedo y luego derivados al Hospital en ambulancia. Tras pasar por el centro sanitario mariñano de Burela fueron finalmente derivados a la unidad de quemados del CHUAC (Hospital Universitario de A Coruña).

esperan que la lluvia ayude

Este lunes nos despertamos con una constante llovizna por lo que se confía en que esa agua ayude un poco en las tareas de extinción que continúan a esta hora. La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, confirma a primera hora de este lunes que la situación "parece más tranquila, a medianoche quedó cerca de las viviendas, fueron los momentos más tensos, cuando el fuego se acercaba a las viviendas por ambas partes de Celeiro".

desalojos

Fue necesario "desalojar una vivienda que estaba cerca del fuego y las demás se pusieron en prealerta por la proximidad pues avanzaba muy rápido y por momentos se descontrolaba, también por a cuestión del humo que llegaba con mucha virulencia". El fuego estuvo muy cerca de las viviendas en la zona de A Rexa, donde se hizo un cortafuegos y fue necesario sacar el ganado de los establos, por precaución.

Pero los medios estuvieron "trabajando toda la noche, hicieron un trabajo importante y ahora esta agua que está empezando a caer también ayuda, tranquiliza". Los brigadistas y medios de extinción trabajaron intensamente, con bulldozers, e hicieron un gran trabajo.

En la extinción han trabajado 9 brigadas, 4 agentes, 2 técnicos, 9 motobombas, 3 palas , 3 aviones, y 6 helicópteros. Los medios dirigidos por la Xunta de Galicia cuentan además con la colaboración de la BRIF de Asturias, con un helicóptero desplazado desde Tineo y otro medio aéreo de la localidad de Ibias.

La N-634 y la Autovía del Cantábrico se cortaron durante la tarde por la proximidad de las llamas a las vías, mientras agentes de la Guardia Civil de Tráfico desviaban la circulación por vías secundarias. Este mañana de lunes está cortada la N-634 de Vilamar a Saíñas, puntos kilométricos 576.9 al 572 en ambos sentidos por presencia de humo y polvo en la zona.