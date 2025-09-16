Patxi López, sobre la presencia de España en el Mundial de fútbol en el caso de que se clasifique Israel: "Ya lo valoraremos"

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "en su momento" se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel después de que este jueves RTVE haya acordado retirarse de Eurovisión el año que viene en el caso de que participa este país.

Patxi López, en una rueda de prensa en el Congreso, ha llamado a todas las sociedades deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.

Ha subrayado así que van a solicitar a quien decida sobre la participación de los países en las competiciones que veten a Israel: "Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos", ha insistido al referirse a si reclamarán que España se descuelgue del Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El portavoz considera que no participar en eventos deportivos o en Eurovisión "abrirá los ojos a mucha gente", también a la sociedad israelí, y por eso es una decisión "que debe ampliarse a otros eventos".

El Gobierno insta a organismos y federaciones a impedir la participación de Israel

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha insistido en que Israel debe quedar fuera de las competiciones internacionales ante el "genocidio" que está perpetrando en Gaza y ha instado a los organismos y federaciones internacionales a tomar decisiones en esta línea.

"El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos", ha insistido Alegría, al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiera dejar fuera a Israel como medida de presión.

En la misma línea defiende que la ciudadanía española se ha convertido "en la voz de la conciencia de Europa", después de las protestas propalestinas en La Vuelta Ciclista a España, que provocaron alteraciones en la competición e incluso obligaron a cancelar la última etapa en Madrid. "La ciudadanía española, ante esta dolorosa realidad y situación, ni se calla ni se esconde", ha apuntado.