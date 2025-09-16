El Barça-Getafe de este domingo también se jugará en el Johan Cruyff

El Barcelona ha confirmado este martes, a través de un comunicado, que el partido de este domingo (21:00 CET/19:00 GMT) contra el Getafe, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga en Primera División, también se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El recinto ubicado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con un aforo de 6.000 espectadores, ya albergó el duelo que el equipo de Hansi Flick jugó el pasado domingo frente al Valencia (6-0).

En el mismo, la entidad blaugrana asegura que sigue "trabajando intensamente" para obtener los permisos administrativos necesarios, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, para la apertura del Spotify Camp Nou "en próximas fechas".

Además, agradecen a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su "comprensión y apoyo" en un proceso "tan complejo e ilusionante" como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou.

Como ante el Valencia CF, las entradas para el partido contra el Getafe estarán disponibles para los 16.151 socios y socias con abono para las dos temporadas 2023/24 y 2024/25 en Montjuïc, pero tendrán preferencia aquellos que no pudieron asistir al pasado partido de la jornada 4 de LaLiga.

De este modo, quienes no resultaron agraciados en el sorteo de entradas y no pudieron comprar en el período posterior de venta dispondrán de una preferencia de 24 horas para adquirir las entradas para este partido.