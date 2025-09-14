Cinco brigadistas sufren quemaduras en el incendio forestal declarado en Barreiros (Lugo) que ya supera las 20 hectáreas

Un incendio forestal se ha declarado este domingo en el municipio de Barreiros (Lugo), en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, y ya supera las 20 hectáreas de extensión, según confirman desde la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Han resultado heridos con algunas quemaduras cinco de los brigadistas desplegados para luchar contra el fuego. Han sido atendidos en el punto por sanitarios y posteriormente trasladados al Hospital da Mariña en ambulancia. En principio sufren heridas que parecen de poca gravedad cuatro de ellos, mientras el quinto está más afectado. El fuego se originaba sobre las 16.15 hrs en medio de un día de elevadas temperaturas en el que el termómetro ha alcanzado los 27º y soplaba un intenso viento del sur.

Armando Carrera El incendio forestal de Barreiros alcanza la A-8

Por el momento no hay casas en peligro y no se ha declarado el nivel 2 de alerta, así que todos los medios se centran en las labores de extinción de las llamas en el monte. Está ardiendo sobre todo eucalipto y matorral.

gran despliegue de medios

En estos momentos actúan en la zona, luchando contra las llamas, 3 aviones, 6 helicópteros, 3 palas, 9 motobombas, 9 brigadas, 4 agentes y 2 técnicos. Los medios dirigidos por la Xunta de Galicia cuentan además con la colaboración de un helicóptero desplazado desde Tineo (Asturias) y otro medio aéreo de la localidad asturiana de Ibias.

Las llamas se han ido extendiendo poco a poco y han alcanzado la Autovía del Cantábrico. En estos momentos hay fuertes retenciones de la circulación en la salida de la Autovía en Barreiros (en las inmediaciones de la Cruz do Lobo) y en la N-634, desde Barreiros hasta casi Lourenzá. El tráfico ha sido cortado en ambas vías y la circulación desviada por carreteras secundarias. Está controlada por agentes de la Guardia Civil.

Cedido Un hidroavión reposta agua en la Ría de Ribadeo para luchar contra las llamas en Barreiros

La Consellería de Medio Rural recuerda que está la disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085. Asimismo, toda la información actualizada sobre incendios forestales que alcanzan las 20 hectáreas podrá ser consultada en la cuenta abierta de X (antiguo twitter): @incendios085.

Desde el Ayuntamiento de Barreiros piden precaución a los vecinos ya que las llamas continúan activas. Lo hacen a través de su perfil en Facebook.