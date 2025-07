Que no se olvide: Sargadelos es más que una marca de vajillas

Que no se olvide nadie. Que no se pierda la memoria de la Real Fábrica de Sargadelos y que las decisiones empresariales no acaben con una marca y un símbolo de Galicia. Con esa pretensión nace el grupo Isaac Sargadelos en La Mariña de Lugo, para recuperar la memoria perdida y recordar la amplia contribución que los creadores Díaz Pardo y Luis Seoane tuvieron con la cultura a través de una marca de cerámica. La impronta que le dieron a la firma para, a través de una empresa de platos, generar un crisol de cultura y política.

Porque la Fábrica de Sargadelos fue mucho más que eso y se quiere recuperar su historia y su sentido a través de la memoria colectiva del rural, como explica Pedro Cabarcos, portavoz de la agrupación: "Debajo hay mucho más, muchísimo más, es todo un programa de reivindicación de un país desde la raíz, culturalmente, y después políticamente. Es decir que eso se podría traducir a una mejora de vida de todo el mundo".

A través de una romería popular, el próximo 12 de julio, con charlas, un audiovisual, música y comida, reunirán a vecinos para rememorar la historia colectiva de la fábrica. Porque "cuanta más gente sea capaz de trasladar su experiencia, tendremos más ideas realmente de esa dimensión y podremos organizar, de alguna manera, un modo de no dejarla perder y olvidarla por cualquier tipo de decisiones que puedan ser puntuales o individuales".

El objetivo es sensibilizar a la población sobre lo representó y representa la fábrica. Piensan que cualquier uso irresponsable de la herencia recibida sería un duro golpe para el Patrimonio Gallego, además de las repercusiones en la situación laboral presente y futura de muchos trabajadores de La Mariña.

A lo largo de todas sus actuaciones, este grupo, compuesto por vecinos, asociaciones, comerciantes y artistas de la zona, espera dejar bien claro que la fábrica de cerámica Sargadelos ya resucitó de sus cenizas varias veces (con un par de cierres a lo largo de su historia) y no se puede echar al traste por una mala decisión empresarial: "Igual que tantas veces la fábrica resucitó de sus cenizas, el hecho puntual que acontezca en estos momentos no va a hacer que todo ese poso que existe detrás de todo esto pueda mantenerse vivo, y pueda convertirse en otra cosa como hizo Isaac en su momento".

Este grupo, Isaac Sargadelos, nació motivado por los últimos acontecimientos que vivimos en el mes de abril de este 2025. Surge por la inquietud ante un cierre atropellado de la fábrica con la excusa de una inspección y una multa del Departamento de Trabajo o unas actuaciones de renovación que se tienen que acometer. La preocupación por una decisión individual radical les ha llevado a formar la agrupación que, además de difundir las raíces y significado de la marca Sargadelos a través de las redes, organiza periódicamente actos colectivos para ofrecer y recibir información. El escenario elegido para la próxima romería es un entorno natural, precioso y mágico: al pie del Paseo dos Namorados del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos y en la Sala das Carboeiras.